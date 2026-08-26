Incidente sul Raccordo: carreggiate chiuse in entrambe le direzioni, code e uscite obbligatorie

Mattinata di forti disagi alla circolazione sul RA2 “Raccordo autostradale di Avellino” a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due autocarri pesanti e che ha portato alla chiusura temporanea delle carreggiate in entrambe le direzioni di marcia.

Il sinistro è avvenuto nella notte al km 10,900, all’altezza di Fisciano (Salerno). In un primo momento l’ANAS ha disposto la chiusura della carreggiata in direzione Avellino, con uscita obbligatoria istituita allo svincolo di Fisciano.

AGGIORNAMENTO – Nelle ultime ore la situazione è ulteriormente peggiorata: ANAS ha comunicato la chiusura provvisoria anche del tratto della carreggiata sud del Raccordo, in direzione Salerno, tra gli svincoli di Montoro e Fisciano. Il provvedimento si è reso necessario per consentire le operazioni di recupero di un autoarticolato rimasto coinvolto nel sinistro.

Al momento, per chi viaggia in direzione sud, l’uscita obbligatoria è stata istituita allo svincolo di Montoro. Le squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul luogo dell’incidente per gestire la circolazione, mentre sono in corso le complesse operazioni di rimozione dei veicoli e dei carichi dispersi per lo sgombero del piano viabile.