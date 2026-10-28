Inchiesta “Dos Des”, la Procura chiude le indagini: notificati dalla Gdf quattro avvisi

AVELLINO- La Procura di Avellino chiude l’ inchiesta sulla presunta corruzione negli appalti per l’ Edilizia Scolastica a Palazzo Caracciolo, firmando quattro avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell’ ex funzionario (istruttore direttivo tecnico) e Rup dei due appalti finiti nel mirino, ovvero i Lavori di miglioramento sismico delle strutture sede dell’Istituto superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino ẹ i lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra “I.T.G. Ronca” di Montoro, una ex collaboratrice esterna a Palazzo Caracciolo e i due imprenditori aggiudicatari. Un quinto indagato, un funzionario della Provincia che pure era stato coinvolto nella fase iniziale dell’inchiesta (le perquisizioni e le informazioni di garanzia) non risulta destinatario dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, una posizione stralciata e molto probabilmente destinata all’archiviazione. A firmare gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari il sostituto procuratore che ha coordinato gli accertamenti eseguiti dai militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino, il pm Fabio Massimo Del Mauro.

LE ACCUSE

Corruzione per l’esercizio della funzione in concorso, contestata per il periodo da agosto 2021 ad aprile 2023, che vede indagati in primis Sergio Davidde e Annarita Rossini, che stando a quanto ipotizzano i magistrati della Procura di Avellino coadiuvava l’ex funzionario di Palazzo Caracciolo tenendo contatti con gli imprenditori interessati e custodiva le somme di danaro che sarebbero state frutto della corruzione. I militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino hanno infatti sequestrato 94.800,00 euro nella disponibilità della donna, una parte nascosta in buste sottovuoto. Nel mirino anche il costo di un soggiorno turistico di Davidde e della moglie in una struttura alberghiera . Ma anche il presunto prezzo fuori mercato nei confronti di Davidde per l’acquisto di un’autovettura e nella vendita di un’altra automobile. Il tutto come prezzo del comportamento del funzionario relativamente all’espletamento di due gare di appalto relative alla ristrutturazione delle infrastrutture scolastiche. Si tratta in particolare dei Lavori di miglioramento sismico delle strutture sede dell’Istituto superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino ẹ i lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra “I.T.G. Ronca” di Montoro. In entrambi gli interventi Davidde aveva il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) non dichiarando la propria incompatibilità nonostante fosse legato da rapporti economici con la D.I. Geometra Enzo Lucci Costruzioni”, di cui è titolare Lucci Enzo, e la “Papa Service s.a.s. di Giovanni Papa & c” imprese risultate aggiudicatarie degli appalti. Anche i due imprenditori sono accusati di aver concorso alla presunta corruzione per l’ esercizio delle funzioni. Davidde e Rossini sono accusati anche di autoriciclaggio, perché avrebbero fatto confluire su otto conti giochi/ scommesse online intestati a Davidde le somme percepite indebitamente, sostituendo e trasferendo il danaro proveniente dalla

presunta corruzione in attività economiche e finanziarie. Sempre i due rispondono falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, perché

nella qualità di RUP della procedura relativa all’appalto dei Lavori di miglioramento sismico delle strutture dell’Istituto superiore “Ruggero II” di

Ariano Irpino aggiudicati dalla Provincia di Avellino alla “D.I.Geometra Enzo Lucci Costruzioni” avrebbe nascosto i rapporti economici e di amicizia con Enzo Lucci, inducendo in errore il Dirigente del Settore

Edilizia Scolastica e Patrimonio della

Provincia di Avellino sulla insussistenza di una situazione di conflitto di interessi ostativa al conferimento al Davidde del ruolo di Rup. Per cui nella Determina di anticipazione del 30% – come da contratto – per l’importo di € 726.002,38 in favore della Ditta di Lucci, veniva riportato che “…rispetto ai ruoli ricoperti nel suindicato procedimento amministrativo, né il RUP né lo scrivente Dirigente incorre in alcuna delle situazioni di confitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l’imparzialità dell’agire dell’amministrazione. Fatto avvenuto il 26 ottobre del 2024, quando cioe’ e’ stata approvata la determina. Stessa contestazione relativamente alla Determina del 22 ottobre 2024,

per 172.224,16 in favore della Ditta aggiudicataria. La Provincia di Avellino e’ stata indicata come parte offesa nel procedimento. I quattro indagati, difesi dai penalisti Ennio Napolillo, Nello Pizza, Claudio Frongillo e Giorgio Palma, avranno venti giorni di tempo per produrre memorie o chiedere di essere ascoltati dal sostituto procuratore che ha condotto le indagini.

IL NO DEL GIP ALLE MISURE CAUTELARI E INTERDITTIVE

La Procura di Avellino aveva invocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex funzionario di Palazzo Caracciolo, Sergio Davidde, difeso dal penalista Ennio Napolillo, indiziato di corruzione nell’esercizio delle funzioni, autoriciclaggio e falso in atto pubblico per due interventi relativi ad un istituto scolastico di Ariano Irpino e uno di Montoro in cui avrebbe ricoperto il ruolo di Rup, omettendo però di trovarsi in una situazione di incompatibilità, visti i rapporti assidui e frequenti con le due imprese che avevano ottenuto l’ aggiudicazione. Misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di impresa, invece, quella chiesta per uno degli imprenditori coinvolti, Enzo Lucci, difeso dall’avvocato Claudio Frongillo. Misure rigettate dal Gip del Tribunale di Avellino, che sono state impugnate dalla Procura di Avellino. Se ne discuterà il 4 dicembre davanti ai magistrati del Tribunale della Liberta’ di Napoli. Aerre