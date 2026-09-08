Incendio presso il sito di stoccaggio rifiuti di Airola: aggiornamento dopo la riunione in Prefettura

Prosegue il monitoraggio delle conseguenze dell’incendio verificatosi presso il sito di stoccaggio rifiuti di Airola. Nel corso dell’ultima riunione tenutasi stamattina in Prefettura, alla presenza dei Sindaci dei Comuni interessati, dell’ASL, dell’ARPAC e dei Vigili del Fuoco, è stato fatto il punto sulle attività di controllo e sugli ultimi dati disponibili. Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale, ARPAC ha comunicato gli ultimi risultati acquisiti nel pomeriggio di ieri, che evidenziano valori estremamente bassi, ormai consolidati al di sotto dei limiti di rilevabilità degli strumenti utilizzati, confermando una situazione orientata verso la sostanziale assenza degli inquinanti oggetto di monitoraggio. Le attività di controllo ambientale proseguiranno anche nelle giornate di oggi e domani, al fine di confermare ulteriormente il quadro positivo emerso dalle ultime rilevazioni. Sul fronte sanitario, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ha comunicato che la fase di allarme per quanto concerne i profili di igiene e sanità pubblica può ritenersi superata, alla luce dell’evoluzione favorevole della situazione e dei dati finora disponibili. Proseguono, nel frattempo, le attività di verifica in materia di sicurezza alimentare. I competenti servizi dell’ASL hanno effettuato sopralluoghi e controlli presso le aziende interessate, verificando le condizioni degli animali , senza rilevare criticità.

È stata inoltre avviata la fase di campionamento dei foraggi nei Comuni interessati, finalizzata alla ricerca di eventuali presenze di diossine e metalli pesanti. Al momento si è in attesa degli esiti delle analisi. Parallelamente, è in corso una specifica attività di monitoraggio degli alimenti destinati al consumo umano nei diversi Comuni coinvolti, affidata a un apposito nucleo operativo. Anche per queste verifiche non sono ancora disponibili gli esiti conclusivi, che saranno pronti nei prossimi giorni. Le istituzioni continueranno a seguire costantemente l’evoluzione della situazione, assicurando il massimo coordinamento tra tutti gli enti coinvolti e garantendo una tempestiva comunicazione alla popolazione sui risultati delle ulteriori attività di monitoraggio e controllo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili i nuovi dati e gli esiti delle analisi in corso.