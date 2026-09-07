Incendio Airola, vertice della Regione a Moiano per tutelare l’agricoltura della Valle Caudina

La Regione Campania fa il punto sull’emergenza scaturita dall’incendio all’impianto “Eco Energy” di Airola. Mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 17.00, l’Assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca ha convocato un tavolo istituzionale a Moiano con i sindaci del comprensorio caudino, i vertici di ARPAC e ASL di Benevento e le associazioni di categoria.

L’obiettivo dell’incontro è analizzare i dati ambientali, valutare l’impatto sulle colture e definire iniziative condivise per tutelare il valore economico e reputazionale delle produzioni agricole locali, scongiurando qualsiasi danno d’immagine al territorio e garantendo risposte concrete basate su dati scientifici.