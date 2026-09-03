Incendio Airola, da San Martino: “Acqua sicura, al via i controlli Asl sulle coltivazioni”

L’amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina ha rilasciato un nuovo e dettagliato aggiornamento sulla situazione ambientale nel territorio, a seguito dell’incendio che ha colpito la zona di Airola. L’obiettivo del Comune è garantire la massima trasparenza e tranquillità ai cittadini, fornendo un quadro chiaro e puntuale sulle verifiche in corso.

Questa mattina, l’ASL di Avellino ha dato il via ai primi campionamenti e controlli a terra sulle produzioni agricole locali. Le verifiche sono iniziate presso la Masseria “La Contessa”, situata in località Torre, segnando il primo passo concreto per monitorare l’impatto dell’evento sulle colture del territorio e scongiurare qualsiasi rischio per la filiera agroalimentare locale.

Nel corso del pomeriggio, sono attesi ulteriori dati provenienti dai campionatori installati nei comuni limitrofi di Rotondi, Arienzo e Bucciano. L’integrazione di queste nuove informazioni con i rilievi già effettuati dall’ARPAC consentirà alle autorità competenti di tracciare un primo quadro chiaro e dettagliato sulla eventuale diffusione dei contaminanti nell’intera Valle Caudina, permettendo interventi mirati e basati su dati scientifici certi.

Sul fronte idrico, il Comune tiene a rassicurare tutti i residenti: la società Alto Calore ha intensificato i propri controlli sulla rete idrica, confermando che non sono state rilevate alcuna criticità. L’acqua della rete pubblica è dunque completamente potabile e può essere utilizzata in totale sicurezza per tutti gli usi domestici, dall’alimentazione all’igiene personale. L’amministrazione si impegna a fornire aggiornamenti tempestivi e costanti non appena saranno disponibili i risultati definitivi di tutte le analisi, ribadendo la massima attenzione alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente in questa delicata fase di monitoraggio.