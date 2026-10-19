i Vigili del Fuoco sono entrati nell’abitazione, trovando al suo interno un uomo di circa 78 anni riverso a terra, consegnandolo al personale del 118. A dare l’allarme una vicina di casa

Incendio in casa a Grottaminarda, 78enne salvato dai Vigili del Fuoco

GROTTAMINARDA- Settantottenne messo in salvo dai Vigili del Fuoco dalla sua abitazione in fiamme. Tutto è avvenuto nella cittadina ufitana nella serata di ieri, intorno alle 22:00 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti per un incendio in un’abitazione situata in via Valle, nel comune di Grottaminarda. L’allarme è stato lanciato da una vicina di casa che aveva notato del fumo e delle fiamme fuoriuscire dall’abitazione adiacente. La donna, dopo aver tentato di bussare alla porta senza ricevere risposta, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La Sala Operativa del Comando di Avellino, di via Zigarelli, ha disposto l’invio sul posto della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Grottaminarda. Giunti sul luogo dell’intervento, i Vigili del Fuoco sono entrati nell’abitazione, trovando al suo interno un uomo di circa 78 anni riverso a terra, mentre i locali erano invasi dal fumo. L’incendio, circoscritto alla camera da letto, è stato spento. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’anziano, utilizzando una barella in dotazione, e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario, giunto da Grottaminarda, che successivamente lo ha trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla bonifica dell’intera area interessata dall’intervento, ripristinando le condizioni di sicurezza.