Incendio ad Airola, l’Avvocato Fucci: «Disastro ambientale, bisogna accertare i responsabili e ripensare al futuro»

«Prima di intervenire sul tragico evento disastroso che ha interessato la nostra Aitola, la Valle Caudina e, a quanto pare, altre zone del Sannio e della regione Campania, ho ritenuto necessario acquisire informazioni circostanziate e far trascorrere le prime ore per evitare di trascendere nella speculazione politica.

Dalle informazioni che giungono, la situazione è molto seria e dai risvolti imprevedibili rispetto ai danni alla salute delle persone e all’ambiente in generale.

Pur vivendo il dramma in prima persona non mi sono perso d’animo e attraverso vari canali ho sollecitato interventi più incisivi al fine di fronteggiare l’emergenza.

Ho avuto più di un’interlocuzione con il Sindaco di Benevento, On.Clemente Mastella,il quale si è subito interessato della vicenda manifestandomi solidarietà ed affetto anche sul piano personale.

Mi ha comunicato di aver avuto varie interlocuzioni con i vari livelli istituzionali al fine di ottenere interventi più radicali per lo spegnimento del rogo, come quelli posti in essere oggi.

L’ennesimo disastro ambientale che ha colpito Airola, un tempo meta di turisti anche per l’aria salubre di cui godeva, impone serie riflessioni su quello che è accaduto, sul perché è accaduto e sulle indiscutibili responsabilità che la magistratura accerterà in capo agli autori di condotte pregresse , recenti ed attuali che hanno determinato il catastrofico evento.

Sarà necessario anche approfondire le responsabilità politiche in ordine a quanto è accaduto affinché gli airolani sappiano valutare.a chi affidare il loro futuro e quello delle loro famiglie.

Che Dio ci aiuti.

Forza Airola»

Avv. Vittorio L. Fucci

Già Assesore regionale della Campania e Presidente di “Progetto Sannio”