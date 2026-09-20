In tanti in marcia per la Camminata Rosa, ma sulla prevenzione i numeri non tornano

In tanti in marcia da Mercogliano ad Avellino per la dodicesima edizione della Camminata Rosa, un fiume di persone in rosa che ha attraversato il territorio per lanciare un messaggio di speranza e solidarietà. Eppure, dietro la grande partecipazione popolare e l’indubbio valore simbolico dell’iniziativa, emerge una realtà più complessa: sulla prevenzione, i numeri non tornano. A dirlo con schietta sincerità è la manager dell’Asl di Avellino, Maria Concetta Conte, che ha voluto trasformare la giornata di festa in un monito operativo. “La prevenzione è una competenza stretta dell’Asl e noi ci stiamo impegnando moltissimo”, ha esordito Conte, prima di lanciare l’allarme sui dati degli screening itineranti: “Devo dire che mi piange il cuore quando portiamo i camper nei paesi e facciamo poche mammografie. Abbiamo la possibilità di farne fino a 25-30 e alcune volte ne facciamo otto. Sono belle queste passeggiate, sono grandiose. Ma le associazioni ci devono aiutare a riempire i camper. La prevenzione non è solo la passeggiata, la passeggiata è un epifenomeno. La prevenzione è portare fisicamente donne e uomini a fare la mammografia, lo screening del colon-retto e quello per il tumore della cervice. Il Servizio sanitario nazionale è in grosse difficoltà e la prevenzione è la chiave per dare prestazioni giuste al momento giusto”. Durante la marcia, la Direttrice Generale ha anche celebrato un altro importante traguardo sanitario: il Centro per l’Autismo di Valle, “aperto da tre mesi e che sta andando bene”.

Promotore instancabile dell’iniziativa, il dottor Carlo Iannace ha vissuto la giornata con un mix di emozione e orgoglio. Il suo pensiero è andato subito al vicecomandante della Polizia Municipale di Avellino, Domenico Sullo, recentemente scomparso: “Lui ha fatto i permessi per questa Camminata. Rimarrà sempre con noi, perché ci ha spianato qualsiasi cosa. Non è sostituibile, è un’emozione parlarne”. Iannace ha poi sottolineato il valore politico e umano della presenza di Rosetta D’Amelio e Clemente Mastella: “Hanno avuto il coraggio di parlare dei loro problemi in maniera diretta. Hanno scelto di curarsi presso le nostre strutture ospedaliere campane, dando un impatto importantissimo sulla cittadinanza. Dimostrano che la prevenzione può salvarci la vita e che i trattamenti nei nostri territori sono all’altezza”.

Sul fronte clinico, l’intervento del dottor Cesare Gridelli ha toccato un tasto dolente e spesso sottovalutato: l’abbassamento dell’età delle diagnosi. “Molto spesso abbiamo il problema delle diagnosi tardive”, ha spiegato l’oncologo. “Tantissimi anni fa, un nodulo mammario a 20 o 25 anni dava un senso di sicurezza. Oggi non è più così. In queste fasce d’età lo screening non è ancora attivo, parte dai 40 o 49 anni. Bisogna stare in guardia e dimostrare che non è nulla fino a prova contraria”. Gridelli ha poi ridimensionato i timori sui dati locali: “Avellino non è nei trend peggiori, che purtroppo restano Napoli e Caserta, ma non bisogna abbassare la guardia. Serve grande attenzione anche all’aspetto ambientale”.

A chiudere il cerchio delle riflessioni mediche è stato il presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto, supportato dalla presenza del manager del Moscati, Germano Perito. “Abbiamo sempre lanciato questo messaggio: la prevenzione è vita”, ha tuonato Sellitto, evidenziando il paradosso del Mezzogiorno: “Al Sud abbiamo meno casi di tumore, ma una mortalità più alta. Questo significa che arriviamo tardi alle diagnosi. Dobbiamo assolutamente fare prevenzione”.

A dare il sostegno istituzionale alla marcia, infine, i sindaci – tra gli altri – di Mercogliano e Avellino e il presidente della Provincia Fausto Picone.