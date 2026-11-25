“IMMAGINARE IL MARGINE. Trenta anni di MEDA: officine culturali e visioni di futuro nelle aree interne”: si conclude sabato 28 novembre, con una riflessione sul ruolo della cultura nelle aree interne, il ciclo “Vivere l’osso d’Italia” che il Museo Etnografico di Aquilonia (MEDA) ha organizzato per confrontarsi con due importanti anniversari, gli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica e i 30 anni dalla fondazione del museo. L’appuntamento è alle 17.00 nella sede del Museo Etnografico aquiloniese, fondato nel 1996 dal docente e animatore culturale Beniamino Tartaglia insieme a un nutrito gruppo di volontari, molti dei quali giovani.

Quale è stato finora, nell’Italia repubblicana, e quale potrà essere in futuro il ruolo delle aree interne? Quali opportunità di lavoro e di una vita degna si possono costruire in questi luoghi, basandosi sulle loro risorse specifiche? Questi in sintesi gli interrogativi posti nei due precedenti incontri, a cui si aggiungono quelli del terzo e finale appuntamento: esperienze come quella del MEDA e in generale la cultura, la creatività e le arti in che modo contribuiscono a definire una nuova idea dei territori interni e ad elaborare soluzioni ai problemi contemporanei? L’incontro non vuole essere una semplice celebrazione dei 30 anni del MEDA, ma, a partire da questa esperienza unica di “r(i)esistenza culturale”, vuole aprire una visione complessiva su cosa significhi per una piccola comunità trovare una propria voce, costruire esperimenti ed esperienze che forgino un significato profondo del restare e vivere in un’area interna.

La riflessione sarà stimolata dagli interventi di Stefania Crobe, docente di Urbanistica all’Università di Palermo, Enza Macaluso, filosofa e dottoranda presso lo stesso ateneo, ed Enzo Tenore, architetto, titolare di +tstudio e docente a contratto dell’Università Federico II di Napoli. Insieme a loro gli interventi di una serie di protagonisti di esperienze territoriali: Dario Ianneci, docente e ricercatore, racconterà il MEDA di Aquilonia nel suo trentennale, con la sua storia e i suoi progetti; Raffaele Amore, presidente del CESVOLAB– CSV Irpinia Sannio, spiegherà in che modo questa organizzazione offre supporto a tante realtà culturali che portano vitalità nei nostri luoghi; Stefano Kenji Iannillo, presidente provinciale di ARCI Avellino, porterà le riflessioni e i progetti per i nostri territori di questa storica associazione culturale diffusa a livello nazionale; Roberto Sullo, presidente di Give Back Giovani Aree Interne, illustrerà l’attività e le ricerche di questo “think tank dei giovani”; Gaetano Lofrano e Rosita Forastiere, rispettivamente presidente e vicepresidente di ArtePollino, parleranno delle attività artistiche, museali, formative promosse a Latronico (Pz) dalla loro associazione; Angelo Palladino, titolare a Lacedonia (Av) di InnTour Srl, racconterà la propria giovane esperienza imprenditoriale relativa agli strumenti digitali per la promozione dei territori; infine, un ulteriore piano di significato sarà portato all’incontro da Padre Jonathan Cixil, parroco di Aquilonia, che quotidianamente si misura con i sentimenti, i bisogni e lo spirito di una comunità interna.

L’iniziativa è organizzata dal MEDA in partnership con il Forum dei Giovani di Aquilonia e Nikura Srl, grazie al sostegno del Comune di Aquilonia e al contributo della Regione Campania attraverso il bando per progetti di promozione culturale.

Tutte le informazioni sull’iniziativa e sul MEDA sono disponibili sul sito www.museomeda.it