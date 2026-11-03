“Illumina la notte”, tre giornate di festa a San Martino Valle Caudina tra tradizione e sapori

La tradizione si rinnova e il paese si prepara a vivere nuovi momenti di incontro e condivisione: torna la Festa di San Martino, in programma sabato 7, domenica 8 e mercoledì 11 novembre 2026. La manifestazione rientra nel progetto «Illumina la notte» (ed. 19), inserito nel programma regionale «Le Stagioni della Campania – giugno 2026/maggio 2027» per la promozione di percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici (CUP G69I26001550005), che punta a valorizzare il patrimonio culturale, le tradizioni e l’offerta turistica del territorio. Un riconoscimento che conferma il ruolo della sagra come evento di richiamo per l’intera area.

Protagonista della manifestazione sarà la Sagra del Cicatiello, espressione della tradizione gastronomica locale e occasione per riscoprire i sapori, le consuetudini e il patrimonio culturale che caratterizzano l’identità del paese. Accanto alla proposta enogastronomica, musica dal vivo, DJ set, spettacoli itineranti e artisti di strada animeranno le serate, con uno spazio dedicato ai più piccoli.

«La Festa di San Martino è il momento in cui la nostra comunità si riconosce e si ritrova», così il sindaco Pasquale Pisano. «È una ricorrenza che attraversa le generazioni e che ogni anno ci ricorda da dove veniamo: il legame con il nostro Santo Patrono, con la nostra gastronomia e con le abitudini che rendono unico il nostro paese. Con Illumina la Notte vogliamo valorizzare queste tradizioni e, allo stesso tempo, offrire occasioni di svago e di incontro a cittadini e visitatori, facendo vivere le nostre strade e le nostre piazze anche nelle ore serali. Ci sono la musica, i sapori della Sagra del Cicatiello, uno spazio pensato per i più piccoli e momenti di spettacolo per tutte le età, perché questa festa deve essere davvero di tutti.»

«Un ringraziamento sentito», aggiunge, «va alla Pro Loco, alla Parrocchia, al Forum Giovani e a tutti coloro che hanno lavorato, con passione e spirito di volontariato, per rendere possibile questo appuntamento. Invito tutti a partecipare, a vivere la festa con il rispetto e la cordialità che da sempre contraddistinguono la nostra comunità e a farsi portavoce, anche fuori dai confini del paese, di una tradizione di cui possiamo andare fieri.»

Il via sarà dato sabato 7 novembre alle 18:00 con l’apertura della Sagra e degli stand gastronomici in Corso Vittorio Emanuele. La serata entrerà nel vivo alle 22:00, sempre in Corso Vittorio Emanuele, con il concerto di Santino Cardamone, a cui seguirà un DJ set per accompagnare il pubblico fino a tarda notte.

Si proseguirà domenica 8 novembre, con la Sagra che aprirà già alle 12:00 per un pranzo all’insegna dei sapori locali. Nel pomeriggio, alle 14:30, in Corso Vittorio Emanuele salirà sul palco la band Rota Rossa, mentre alle 18:00 è in programma l’Aperi-Sagra, il momento dedicato all’aperitivo. La giornata si chiuderà alle 21:30 in Villetta Cardone con il concerto degli Ebbanesis.

La festa entrerà nel cuore della ricorrenza religiosa mercoledì 11 novembre, giorno del Santo Patrono. Alle 17:00 sarà celebrata la Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione. Alle 18:00 riapriranno gli stand della Sagra in Corso Vittorio Emanuele e, alle 20:30, in Villetta Cardone, i Sciaraball chiuderanno l’edizione di quest’anno con un concerto.

Durante le tre giornate il centro del paese si trasformerà in un grande percorso di festa, con l’Area Food e l’Area Drink a offrire il meglio della proposta enogastronomica e un’attenzione particolare rivolta ai più piccoli. L’Area Kidssarà infatti uno spazio pensato apposta per bambini e famiglie, un luogo in cui i genitori possono vivere la festa con serenità mentre i piccoli giocano, si divertono e fanno nuove amicizie. Perché la Festa di San Martino è, da sempre, una festa che appartiene a tutte le generazioni, e quest’anno vuole dimostrarlo più che mai.

A rendere ancora più vivace l’atmosfera ci penserà la musica itinerante, vera anima dell’edizione di quest’anno. Gli spettacoli itineranti e gli artisti di strada non resteranno fermi su un palco: si muoveranno tra la gente, lungo tutto il percorso della festa, trasformando ogni passo in una sorpresa.

Tra performance, suoni e musica dal vivo che nascono all’improvviso tra gli stand e le vie del centro, saperi e sapori, i visitatori si troveranno immersi in un’esperienza coinvolgente, fatta di colori, ritmo e allegria, capace di far sorridere i bambini e di incuriosire gli adulti. Una festa diffusa, da vivere camminando, fermandosi a guardare, assaggiando e lasciandosi trascinare dall’energia di una comunità che torna a ritrovarsi.