Il sindaco Pizza presenta i suoi primi 100 giorni: governare non vuol dire comandare

AVELLINO- “Governare non vuol dire comandare”. Il sindaco di Avellino Nello Pizza lo ha voluto ribadire, facendo una sintesi dei suoi primi cento giorni alla guida di Palazzo di Citta’. Perche’, ci tiene a ricordare la fascia tricolore “Lo abbiamo detto e ripetuto in campagna elettorale e lo ripetiamo oggi.Governare vuol dire fare, nell’interesse della comunità e del bene comune”. E ha messo in evidenza anche alcuni dei risultati piu’ significativi di questi primi 100 giorni. Stadio Partenio, Acs, Mercato settimanale, Piscina e Palazzetto. “Questi sono solo alcuni dei risultati acquisiti in questi primi cento giorni.Continueremo a lavorare quotidianamente in questa direzione, costruendo, a piccoli passi, grandi obiettivi. Per una città bella, vivibile, uguale per tutti”.