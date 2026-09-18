Il Servizio Civile a Borgo Ferrovia guarda all’animazione culturale e alla sostenibilità

Due nuovi progetti di Servizio Civile prendono il via a Borgo Ferrovia, coinvolgendo quattro giovani in un percorso di dodici mesi dedicato alla cultura, alla sostenibilità, alla partecipazione e alla vita della comunità.

I progetti, realizzati da Innova ETS, vedono impegnati in prima linea l’associazione “Nui ra’ Ferrovia” e il gruppo “Nui ra’ Ferrovia Young”, da tempo attivi quotidianamente nel quartiere con servizi gratuiti rivolti a bambini e famiglie, anziani e persone in condizioni di fragilità.

L’avvio dei due percorsi rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno dell’associazione nei confronti delle nuove generazioni. I quattro giovani coinvolti avranno infatti la possibilità di vivere un’esperienza formativa a stretto contatto con il territorio, contribuendo alle attività previste dai programmi e confrontandosi direttamente con i bisogni e le potenzialità della comunità.

Il primo progetto, “Luci, Giochi e Storie 2026”, è un piano di animazione culturale comunitaria che coinvolge le province di Avellino e Benevento e nasce con l’obiettivo di contrastare spopolamento, marginalità giovanile e impoverimento culturale. Il programma prevede otto azioni dedicate a laboratori, arte, cinema, tradizioni, sport e innovazione, con il coinvolgimento complessivo di circa 650 persone e 18 volontari in otto comuni.

Un percorso nel quale i giovani non sono considerati soltanto destinatari delle attività, ma diventano protagonisti della vita culturale e sociale dei territori. Il progetto punta infatti a valorizzare il patrimonio locale, favorire lo scambio tra generazioni e promuovere forme di partecipazione attiva, con iniziative distribuite nell’arco dei dodici mesi.

Accanto alle attività culturali, prende il via “Verde Irpinia 2026”, progetto di Servizio Civile Universale dedicato alla sostenibilità, all’educazione ambientale e alla cittadinanza attiva. Anche in questo caso l’obiettivo è coinvolgere i giovani in un percorso concreto, promuovendo comportamenti sostenibili, una maggiore consapevolezza rispetto alla tutela del territorio e una partecipazione più attiva alla vita della comunità.

“Il Servizio Civile rappresenta un’importante opportunità per i ragazzi, ma anche per il nostro territorio”, sottolinea Giuseppe Aurigemma, riferimento di “Nui ra’ Ferrovia” e “Nui ra’ Ferrovia Young”. “Dare ai giovani la possibilità di mettersi in gioco, acquisire competenze, confrontarsi con gli altri e contribuire concretamente alla vita del nostro quartiere, significa creare occasioni di crescita individuale e collettiva e anche opportunità di lavoro. È la filosofia che guida ogni giorno la nostra azione, attraverso attività e servizi gratuiti rivolti alle diverse fasce della popolazione. Una sfida che nasce a Borgo Ferrovia, ma che guarda con sempre maggiore attenzione – conclude – all’intera comunità avellinese”.