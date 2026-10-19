Il SAP Campania piange l’ispettore Villani

Si riporta la nota del Segretario Regionale SAP Campania Ludovico Mitilini:

E’ con profonda commozione che apprendiamo della tragedia che ha spezzato la vita del nostro collega Antonio Villani, un momento di inconsolabile dolore per la grande famiglia della Polizia di Stato e per l’intera comunità di Avellino. Il collega, Ispettore della Polizia di Stato in servizio alla Digos della Questura di Avellino, ha perso la vita tragicamente mentre svolgeva il proprio dovere. Era lì, sul campo, impegnato nel delicato e fondamentale servizio di scorta e tutela dell’ordine pubblico per garantire la sicurezza della trasferta dei tifosi irpini. Una tragedia immane consumatasi in un attimo, in quel punto di raccolta dell’E45 di Cesena dove insieme ai colleghi attendeva di scortare i tifosi allo stadio, svolgendo con abnegazione un compito tanto complesso quanto indispensabile. Mentre si attendono i dovuti accertamenti sulla dinamica dell’incidente, ciò che resta fin da subito, chiaro e indelebile, è il valore del sacrificio e dello spirito di servizio che animava il nostro collega. Questa ennesima e drammatica perdita ci ricorda spietatamente quanto sia alto il prezzo che le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine pagano ogni singolo giorno. L’impegno dei poliziotti per la tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e della serena convivenza civile non conosce soste, non guarda agli orari né alle condizioni di rischio. Siamo nelle strade, nelle piazze, lungo le arterie viarie di tutta Italia, spesso lontano dai nostri affetti, spinti solo da un profondo senso delle istituzioni e dal dovere verso la collettività. Come Segretario Regionale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), a nome di tutta la struttura e di ciascun appartenente alla nostra organizzazione, desidero esprimere il più profondo e accorato cordoglio alla famiglia del collega scomparso, a cui ci stringiamo in un abbraccio forte e fraterno. La nostra vicinanza va anche a tutti i colleghi della Questura di Avellino ed in particolare della Digos, che pur nello sgomento e nel dolore provato sul posto, continuano a fare il proprio dovere con dignità e professionalità. Il ricordo del nostro caduto non andrà perduto. Il sacrificio di Antonio e la sua dedizione rimarranno per tutti noi una guida costante e un monito per continuare a pretendere e garantire la massima tutela per chi, ogni giorno, indossa una divisa per proteggere la vita degli altri.