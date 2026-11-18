BONITO – Si terrà sabato 22 novembre, a partire dalle ore 17:30, presso l’Ex Convento di Bonito, l’interessante convegno dal titolo “IL ROMANTICISMO È MORTO? Anatomia del malessere sentimentale”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Crypta Maynarda e gode del patrocinio morale del Comune di Bonito. Un’occasione di profonda riflessione aperta alla cittadinanza per esaminare le sfide, le fragilità e le derive che caratterizzano i legami affettivi e il mondo relazionale di oggi.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali affidati all’Avv. Giuseppe de Pasquale, Sindaco di Bonito e Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Piano Sociale A1. L’introduzione dei lavori sarà a cura di Antonella Esperto, Vicepresidente ARCI Avellino.

A seguire, il confronto si svilupperà grazie agli interventi di un panel multidisciplinare composto da:

– Mariagiovanna Cardinale, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bonito;

– Geltrude Mannarino, Assistente Sociale del Comune di Bonito;

– Isotta Rossoni, Consulente sessuale e criminologa;

– Remigio Flammia, Avvocato;

– Sonia Tordiglione, Prof.ssa presso la scuola secondaria di primo grado L. V. Cassitto.

Il dibattito sarà moderato dalla sociologa Bernarda Ferragamo. Nel corso dell’incontro è previsto anche un intermezzo artistico a cura di Denis Brusco e Lorella Santosuosso.

L’evento accoglierà inoltre lo spazio dedicato all’iniziativa “Il peso delle parole. Leggere per riconoscere, conoscere per prevenire”, in occasione dell’apertura della nuova sezione della biblioteca comunale dedicata al Femminile.

Al termine del convegno i partecipanti potranno condividere un momento conviviale con il Food Truck di Pane e Caffè. Si segnala inoltre che parte del ricavato della serata sarà devoluto al CAV Ananke.