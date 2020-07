Attualità Il ritorno del retrogaming e dell’arcade: quando la moda non passa 23 Luglio 2020

ROMA – I ruggenti anni ’80 hanno segnato una generazione e, probabilmente, anche quelle successive. I classici, si sa, non passano mai di moda e riavvolgendo la pellicola si può notare come nel decennio 1980-1990 ci sia stato l’effettivo boom dei videogiochi. In verità prima una crisi, quella del 1983, poi una rivoluzione che porta agli anni nostri, quelli della realtà virtuale, dei gameplay accurati e delle grafiche pazzesche.



Il concetto di “gambling” nasce in quegli anni, in quel contesto ed oggi non si potrebbe parlare di videogiochi senza quel necessario fondo storico fatto di interni di bar, banconi, sale immense e piene di persone. Che hanno incoronato, ai tempi, una tipologia di gioco in particolare, quella con lo schermo inserito in cabinati colorati, grafiche semplicissime e titoli essenziali: ovviamente si parla dei giochi arcade. Questo tipo di videogiochi sono collocati in un mobile arcade, dentro il quale si trova un monitor collegato a una scheda elettronica, spesso dotata di protezioni contro la pirateria informatica e la contraffazione, contenente il gioco in una memoria ROM.

Al fine di realizzare una certa armonia tra i produttori, verso la metà degli anni 1980 venne creato in Giappone lo standard JAMMA, abbandonato progressivamente a partire dal decennio successivo. Affascinanti e capaci di catturare centinaia e centinaia di giocatori, questa tipologia di giochi rappresenta un po’ la preistoria del mondo videoludico. E sembravano essere stati superati dalle tecnologie e dalle innovazioni del mondo moderno. Ma invece, è successo l’esatto contrario. Ad oggi si sta assistendo ad un sostanziale recupero, con tanto di revisione, dei vecchi giochi arcade. Che, per un certo verso, sono gli antenati di dispositivi oggi sempre più innovativi e competitivi come le moderne slot machine.



Autentico simbolo del mondo arcade è Pac-Man, un gioco che ha accompagnato generazioni e generazioni di videogiocatori, oggi arrivato al suo quarantesimo anniversario. Ma prima di Pac-Man ci sono stati altri esempi di gioco arcade, come Galaxy Game fino ad arrivare a Super Mario Bros, il must di tutti i giocatori e, probabilmente, il titolo più apprezzato di tutti nell’ultimo quarto di secolo. A questo hanno fatto seguito altri, autentici successi: Tetris è stato per un periodo lunghissimo il passatempo dei più giovani. Ed oggi, come anticipato, è partita una revisione del retrogaming, inteso come il recupero e l’attualizzazione di tantissimi videogiochi del passato. Insomma, il retrò fa tendenza: nasce da questo concetto l’intenzione di Nokia di riproporre, in un contesto differente come quello della telefonia mobile, il fortunatissimo 3310 (con un altro celebre gioco arcade, Snake).



Ma non mancano altri titoli come Street Fighter 2, recentemente riproposto dalla software House NetEnt, capace di ipnotizzare generazioni e generazioni di fan in tutto il mondo, grazie ad una grande longevità, una naturale flessibilità al suo interno e la capacità di offrire storie personalizzate per ogni giocatore. Le vere mode, in fondo, non passano mai. Ed oggi sotto sotto non c’è niente di meglio che mixare più ingredienti come il gioco classico, la passione e la voglia di guardare indietro per capire ancora meglio il futuro. I videogiochi, ieri come oggi, continuano ad essere specchio e termometro di una società in perenne evoluzione.