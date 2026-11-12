Il riscatto di Borgo Ferrovia: nasce il polo universitario

Oggi pomeriggio il sindaco Nello Pizza e il rettore dell’Università di Salerno Virgilio D’Antonio presenteranno il nuovo Protocollo d’intesa tra il Comune di Avellino e l’ateneo, approvato dal Consiglio comunale, per lo sviluppo del polo universitario cittadino a borgo Ferrovia. Accanto a loro, gli assessori Luca Cipriano, Enza Ambrosone ed Ettore Iacovacci. Per anni il quartiere di Borgo Ferrovia ha vissuto in una sorta di limbo, tra promesse di rilancio che si perdevano nel nulla. Ora l’amministrazione vuole sanare quello che l’assessora Ambrosone ha definito un vero e proprio debito morale. Il cuore del progetto batte nell’ex Macello, la struttura da 9,3 milioni di euro recuperata e riqualificata, che diventerà il fulcro di una cittadella universitaria. Non solo aule, ma un ecosistema capace di attrarre studenti da fuori provincia e regione, innescando un volano economico che, alla lunga, paga dividendi per l’intera comunità.

Ma un polo universitario per funzionare ha bisogno di radici e di ali. Da un lato il ripristino dei collegamenti ferroviari verso Salerno e Benevento, dall’altro la riconversione delle ex case dei ferrovieri in veri e propri alloggi per studenti. Un melting pot di idee e culture che si innesterà su un territorio già vocato, come dimostra il progetto “Turismo delle Radici”. L’obiettivo è chiaro: evitare che i giovani continuino a fare le valigie, offrendo loro un motivo concreto per restare e costruire il proprio futuro a casa propria.