Il record di Petrosino con l’Irpinia nel cuore: “La mia terra è qui, ho solide radici”

L’Irpinia è la sua terra, su questo non ha il minimo dubbio. Eppure, il destino professionale di Antonio Petrosino, 35 anni, laurea in Geologia e anima da docente di matematica, lo ha portato alla ribalta dei media. Da pochi giorni, infatti, il giovane venticanese si ritrova in Veneto, a Castelnuovo del Garda, a dirigere il locale Istituto Comprensivo “A. Montini”. Un traguardo che lo consacra tra i più giovani dirigenti scolastici d’Italia. Figlio d’arte, Antonio ha ereditato la passione per la scuola da suo padre Pietro, che ha chiuso una lunga e stimata carriera proprio come preside, lasciando un ricordo indelebile tra docenti e generazioni di alunni dell’istituto “De Gruttola” di Ariano Irpino. Del resto, l’Irpinia non è nuova a questi primati. Già nel 2019, un’altra giovane donna della provincia, Maria Luisa D’Onofrio, originaria di Gesualdo, era stata immessa in ruolo come preside più giovane d’Italia a soli 31 anni. C’è un filo rosso che unisce i due record: entrambi sono cresciuti e hanno frequentato lo stesso istituto, l’”Aeclanum” di Mirabella Eclano. Un istituto che, ironia della sorte, oggi si trova in reggenza, come purtroppo accade a tante altre scuole della provincia.

In un’esclusiva concessa ai nostri taccuini, il neo-preside racconta il suo percorso, fatto di sacrifici e scelte ragionate. «Tanti anni in giro per il Nord Italia, anni di precariato, poi sono ritornato in Irpinia di ruolo, e ora mi ritrovo in Veneto», esordisce Petrosino. «Ho tentato il concorso regionale, ho scelto una scuola sul Garda e sono molto soddisfatto. È un istituto gigante: 4 plessi, 150 dipendenti, circa mille alunni. Sono giovane, è il mio primo incarico, una grande responsabilità ma anche una grande soddisfazione. Entrerò in punta di piedi, con il massimo rispetto per chi mi ha preceduto. La mia è stata una scelta di opportunità, ragionata», chiarisce. «Sono consapevole che la mia terra è l’Irpinia. Ho girato tanto il Nord Italia, ma ho solide radici in Irpinia. Il pubblico impiego offre da sempre la possibilità di rientrare, quindi la mia non è una scelta definitiva. Essendo così giovane, dovevo giocarmela altrove per avere più chance e fare un cambio di ruolo molto stimolante».

Il discorso si fa più amaro quando si tocca il tasto dolente della scuola irpina: le troppe reggenze. «Fa male, in provincia di Avellino le reggenze sono tante», ammette Petrosino, che conosce bene la macchina scolastica provinciale grazie all’esperienza del padre. «Le scuole resistono, ma è un problema di spopolamento che andrà prima o poi gestito, arginandolo e creando deroghe diverse per le aree interne. Non è un problema dell’ultimo periodo: la vecchia guardia è andata in pensione e lo spopolamento non ci aiuta, la fuga dalle aree interne per gli studi universitari, tanta gente che cerca opportunità altrove sempre con la speranza di poter rientrare. Non si va via a cuore leggero», conclude il giovanissimo preside, lasciando aperta la porta al futuro. «Si vedrà, ci ragionerò. La scuola è cambiata tanto negli ultimi anni, ma le radici, quelle, restano».