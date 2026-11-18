ARIANO IRPINO- Un diario oltre Oceano della speranza per Enrico Ceruolo di potere camminare, dopo un calvario vissuto a causa del morso di una zecca. Dagli Usa arriva il video del primo passo del giovane, immagini emozionanti e il ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito a realizzare un viaggio che concede più di una speranza. “È successo pochi minuti fa, qui a New York. Enrico si è alzato. Ha fatto un passo. Poi un altro. L’ultima volta che ci avete visti stavamo partendo per l’America. Adesso siamo qui, ancora emozionati, e ci tenevamo a farvi vedere quello che abbiamo appena vissuto accanto a lui. A chi ha donato, a chi ci ha scritto e a chi in questi giorni ci ha chiesto «Come sta Enrico?», grazie di cuore”. Una straordinaria storia di solidarieta’, con una raccolta fondi che ha superato i 90. 000 euro. Un sostegno al venticinquenne arianese costretto su una sedia a rotelle a causa delle conseguenze di una puntura di zecca