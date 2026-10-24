Il Parco del Partenio in campo per una maggiore sicurezza della montagna: mercoledì l’incontro in Prefettura

«Sinergia istituzionale per tutelare il territorio, per salvaguardare lo sviluppo e la salute e garantire un futuro sostenibile alla nostra terra e a chi la vive». Con questo obiettivo primario, il Presidente dell’Ente Parco Regionale del Partenio, Franco Iovino, ha incontrato in mattinata il Corpo dei Carabinieri Forestali per mettere in campo una serie di attività congiunte, volte a mettere in sicurezza le nostre montagne. Una prima, concreta attività del genere si terrà domani, domenica 25 ottobre, quando saranno rafforzati i controlli per un motostory organizzato sul Partenio da alcune associazioni.

Ma l’attività istituzionale dell’Ente non si ferma, l’appello lanciato alcune settimane fa dal Presidente Iovino alla Prefettura di Avellino sta per trovare riscontro. Iovino aveva chiesto alla massima rappresentanza di Governo sul territorio l’istituzione con urgenza di un tavolo istituzionale in Prefettura, una luogo di confronto tra sindaci, rappresentanti della Provincia, della Regione, dello Stato e delle Comunità Montane, insieme alle associazioni degli imprenditori agricoli, ai sindacati e ai produttori per far fronte, in particolare, al problema dei fumi e delle polveri sollevate durante le operazioni di raccolta delle nocciole, per prevenire l’impatto ambientale ed affrontare a 360° la questione della crisi climatica.

Mercoledì mattina il Presidente Iovino sarà ricevuto in Prefettura per portare all’attenzione del Prefetto Fico la proposta di organizzare quanto prima un confronto istituzionale e un Tavolo sui temi della tutela ambientale.