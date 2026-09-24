Il Nocciolo e le strade dei forni compie venti anni e raddoppia le serate

MARZANO DI NOLA- Domani e sabato

il centro storico di Marzano di Nola apre cortili, forni e vicoli per la ventesima edizione de Il Nocciolo e le Strade dei Forni. Dopo le 6.000 presenze del 2025 in una sola sera, quest’anno la festa raddoppia: per la prima volta in venti edizioni le serate sono due, con lo stesso programma, dalle 18:00 fino a tarda sera. L’ingresso è libero. La manifestazione è organizzata dal Comune di Marzano di Nola con le associazioni del paese e nasce nell’ambito del Piano Strategico Regionale “Terre Antiche del Nocciolo”, la strategia della Regione Campania per la filiera della nocciola nelle aree storiche di coltivazione..La nocciola in Campania ha una geografia precisa. Avella ha dato al frutto il suo nome scientifico, Corylus avellana. Giffoni ne ha fatto un marchio IGP. Baiano e i comuni del Baianese, il Vallo di Lauro, Marzano di Nola: è qui, tra la piana nolana e le colline dell’Irpinia, che il nocciolo si coltiva da sempre. Marzano, 1.630 abitanti, è.la Città della nocciola, ed è il paese della Mortarella, la varietà autoctona che cresce sui terreni vulcanici tra i 200 e i 600 metri. Accanto alla Mortarella, i noccioleti di Marzano custodiscono la Camponica e la San Giovanni, anche loro Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Campania, insieme alla noce Malizia. Da settembre 2025 “La coltura della nocciola di Marzano di Nola” è iscritta nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC): la

Regione ha riconosciuto non solo il frutto, ma tutto il sapere che gli gira intorno, dalla raccolta con le reti stese sotto gli alberi all’essiccazione.

IL PROGRAMMA DELLE DUE SERATE

Ore 18:00, corteo storico. Sbandieratori, nacchere e figuranti in costume attraversano il borgo prima dell’apertura degli stand. Ore 19:30, aprono gli stand. 59 postazioni nei cortili e per le strade del

centro storico, con i piatti della cultura contadina e le specialità alla Mortarella. Per tutta la serata, musica popolare itinerante da un vicolo all’altro. Il menu prevede: Spaghetti con le nocciole, braciola di cotica, pastiera di maccheroni, polpette di.patate, soffritto, pane con il lardo, torta di noci e tanto altro. Nella cucina di Marzano la Mortarella entra quasi ovunque.