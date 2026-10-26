“Il Nero di Bagnoli 2026”, bilancio positivo per il primo weekend

Si chiude con un bilancio positivo il primo weekend de “Il Nero di Bagnoli 2026”, appuntamento dell’autunno irpino che valorizza le tradizioni, i sapori autentici e il patrimonio culturale di Bagnoli Irpino. Le strade del borgo si sono animate con visitatori, appassionati di enogastronomia e famiglie, tra gusto e convivialità. Protagonisti della manifestazione sono il tartufo nero di Bagnoli Irpino, le castagne, i prodotti tipici locali e le specialità della cucina irpina, proposti attraverso gli stand gastronomici. Un risultato che premia il lavoro della Pro Loco Bagnoli Irpino – Laceno.

L’edizione 2026 assume un significato speciale: i 20 anni di presidenza di Francesco Pennetti alla guida della Pro Loco Bagnoli Irpino – Laceno. Vent’anni di impegno, progetti e iniziative dedicate alla crescita della manifestazione e alla valorizzazione del territorio. I festeggiamenti hanno accompagnato l’apertura della Sagra, con un taglio del nastro che ha dato ufficialmente il via alla manifestazione. Il presidente ha voluto condividere il traguardo con tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito all’evento.

Francesco Pennetti ringrazia i volontari, i collaboratori, i responsabili degli stand e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Un pensiero speciale va anche a chi ha fatto parte della Pro Loco negli anni, contribuendo a tramandare questa tradizione. Un sentito ringraziamento è rivolto al Maresciallo Gerardo Saldutti e tutti I suoi uomini scesi in campo per l’evento, ma anche per il supporto e la collaborazione offerti nel corso degli anni, e a Salvatore Branca, responsabile della sicurezza, e Felice Preziosi, per il prezioso contributo alla gestione della sicurezza dell’evento. Poi I vigili urbani di Bagnoli, la Protezione Civile, l’antincendio, la Pietas di Bagnoli Irpino, l’Associazione Carabinieri. Il grazie va anche al Comune di Bagnoli Irpino per il sostegno dato a questo evento. Un grazie particolare, infine ai ragazzi dello storico stand delle Castagne Flambé, nato da un’idea dell’attuale presidente Francesco Pennetti e diventato, in oltre vent’anni di attività, una tradizione della Sagra.

Dopo il primo fine settimana, cresce l’attesa per il secondo weekend de “Il Nero di Bagnoli 2026”. La manifestazione riprenderà giovedì 29 ottobre alle ore 18:30 e proseguirà fino alla tarda notte di sabato 31 ottobre. Sarà un’altra occasione per scoprire i prodotti tipici, i sapori e le tradizioni del borgo. “Il Nero di Bagnoli” è anche un’occasione di promozione turistica per Bagnoli Irpino, l’Altopiano del Laceno e l’intera Irpinia. Il tartufo nero, le castagne e la gastronomia locale raccontano un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturalistiche.

Il presidente Francesco Pennetti, insieme a tutto il personale della Pro Loco Bagnoli Irpino – Laceno, rinnova il ringraziamento ai visitatori, agli operatori, alle istituzioni, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle prime giornate. L’appuntamento è a Bagnoli Irpino dal 29 al 31 ottobre 2026.