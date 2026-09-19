Il Multisala Partenio dopo la chiusura: “Stiamo facendo il possibile per riaprire”

Il Multisala Teatro Partenio comunica che sta facendo il possibile per riaprire quanto prima le proprie porte al pubblico e tornare operativo in piena sicurezza.

“Da oltre settant’anni il Partenio è un punto di riferimento per Avellino: ha attraversato il passaggio dalla pellicola al digitale, la pandemia, l’evoluzione dell’offerta streaming, restando sempre un presidio culturale de territorio. Ogni aggiornamento sarà comunicato tempestivamente. Oltre alla programmazione ordinaria degli spettacoli, anche tutte le proiezioni speciali, gli incontri e gli eventi, restano sul tavolo e riprenderanno il prima possibile”.

Il Cinema Partenio, inoltre, “ringrazia il pubblico avellinese per la vicinanza dimostrata in questi giorni e rinnova il proprio impegno verso una comunità che, da oltre settant’anni, è parte della storia di queste sale. Non abbiamo mai smesso di credere nel cinema, nel teatro e nel futuro”.