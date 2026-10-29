“Il mondo sulle spalle”: ad Avellino la presentazione del libro di Giulio Napolitano, tra memoria familiare e politica

Il prossimo venerdì 13 novembre alle ore 17:30 presso il Circolo della Stampa si terrà la presentazione del libro “Il mondo sulle spalle” di Giulio Napolitano. Attraverso i ricordi personali e familiari, l’opera ripercorre i momenti fondamentali dell’ultimo cinquantennio di storia italiana, tra etica pubblica e dinamiche private

All’incontro, promosso dal Centro di Ricerca “Guido Dorso”, prenderanno parte rappresentanti istituzionali, ex parlamentari e figure della politica e della cultura, con il dibattito che si chiuderà con l’intervento diretto dell’autore. Nello specifico, vi saranno i saluti istituzionali del sindaco di Avellino, Nello Pizza, seguiti dagli interventi di: Luigi Fiorentino, presidente del Centro di Ricerca “Guido Dorso”, Aldo Cennamo, già Deputato al Parlamento, Alberta De Simone, già Deputata al Parlamento, Stefano Caldoro, consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri, Piero De Luca, Deputato al Parlamento.