Il modello Puc di Lioni e il futuro delle aree interne: una traccia contro lo spopolamento

LIONI- Il consumo del suolo ha un ruolo nel futuro delle aree interne? E’ la prima traccia che emerge dal dibattito a piu’ voci da quelle del mondo accademico e delle professioni promosso a Lioni, partendo dall’esperienza coraggiosa del Piano Urbanistico voluto nel comune irpino per un confronto di alto profilo nel ricordo di Rita Sciscio, professionista che aveva saputo guardare lontano, anticipando quella che poi sarebbe diventata materia di riforma regionale. Su questa traccia il convegno “La disciplina del suolo – Salvaguardia del territorio, sostenibilità e pianificazione urbanistica. Il modello Lioni”, promosso nel ricordo dell’architetto Rita Sciscio, che sui temi della tutela del territorio, della qualità urbana e della necessità di contenere il consumo di suolo ha concentrato il suo impegno professionale e politico. Al centro del dibattito, il nuovo Piano Urbanistico Comunale di Lioni, assunto come occasione per riflettere sulle trasformazioni della disciplina urbanistica, sulle contraddizioni che ancora caratterizzano il governo del territorio e sulle prospettive di sviluppo delle aree interne della Campania.

IL SINDACO YURI GIOINO: UN PUC INTERCOMUNALE E LA RESPONSABILITA’ DELLA POLITICA

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Lioni, Yuri Gioino, che ha affrontato con concretezza alcune delle questioni più delicate dell’amministrazione del territorio.

Il primo tema ha riguardato la necessità di superare una pianificazione eccessivamente frammentata, costruita esclusivamente entro i confini amministrativi dei singoli comuni. Per il sindaco, soprattutto nelle aree interne, sarebbe auspicabile una pianificazione intercomunale, capace di mettere in relazione servizi, infrastrutture, attività produttive, patrimonio ambientale e prospettive demografiche di territori che condividono problemi e opportunità.

Una riflessione particolarmente significativa per realtà caratterizzate da piccoli comuni, risorse amministrative limitate e fenomeni di spopolamento che non possono essere affrontati attraverso scelte urbanistiche isolate.Gioino ha poi richiamato con forza il problema della lentezza dei procedimenti amministrativi. Se la burocrazia riesce a rendere difficili persino i processi più semplici, ha osservato, è facile comprendere quanto possa diventare complesso portare a conclusione un procedimento articolato come quello di formazione e approvazione di un PUC. Il sindaco ha infine posto una questione eminentemente politica: un Piano Urbanistico può scegliere di non consumare altro suolo, ma questa scelta, da sola, non basta a contrastare lo spopolamento. È necessario che la politica accompagni la pianificazione con investimenti, servizi, infrastrutture, opportunità occupazionali e misure capaci di rendere concretamente possibile la permanenza dei giovani nelle aree interne.

Il PUC, dunque, non può sostituirsi alle politiche di sviluppo. Può creare le condizioni per uno sviluppo ordinato e sostenibile, ma spetta alle istituzioni trasformare quelle condizioni in opportunità reali.

PINCHERA (M5S GIOVANI): RITA, DALLA MEMORIA ALLA VISIONE…

Dalla Memoria alla Visione

Matteo Pinchera, esponente del Network Giovani del Movimento Cinque Stelle, legatissimo alla figura professionale e istituzionale di Rita Sciscio ha voluto tratteggiare il ricordo e la ragione per cui proprio a Lioni sia stata organizzata questa iniziativa: “Oggi però non siamo qui soltanto per ricordare Rita come persona o per elencare tutto ciò che ha insegnato a me — perché ognuno è libero di custodire il proprio ricordo. Siamo qui oggi — e ce lo siamo detti anche con il Sindaco, a cui va tutta la mia stima e il mio sincero ringraziamento per aver reso possibile tutto questo — per portare avanti una visione.Siamo qui per raccogliere la sua eredità sull’etica pubblica, sul modo di fare politica, sull’urbanistica, sulla tutela dell’ambiente e sul principio del consumo di suolo zero. Questo perché la memoria non va esercitata soltanto come un allenamento per non dimenticare; la memoria va coltivata affinché da un’idea nasca un progetto, e da quel progetto la promessa per un futuro migliore. Coltiviamo la memoria affinché il pensiero e l’eredità di persone come Rita possano continuare a vivere e a farci da guida per il domani. Non abbiamo scelto Lioni per caso. Lo abbiamo scelto perché Rita ci lascia un’eredità concreta da custodire e sviluppare: questo prezioso volume di 79 pagine sulla disciplina del suolo. Rita è stata una grande urbanista e amava ripetere una cosa fondamentale: “Il suolo ha una sua disciplina naturale che viene prima della disciplina giuridica necessaria alla sua tutela.” In questo libro, dovete saperlo, Rita parla proprio di noi lionesi. Cita Lioni come modello —come abbiamo scritto anche nella locandina — parlandone appunto come del “Modello Lioni”. Me ne parlava di persona; ricordo una volta, davanti alla Prefettura, durante una manifestazione contro l’autonomia differenziata: mi parlava già di questo modello, elogiando una persona per la quale nutro una stima profonda, sia come individuo che come amministratore, per il lavoro svolto da sindaco di Lioni in questi dieci anni: il nostro sindaco, Yuri Gioino. Rita cita Lioni e cita Yuri Gioino in questo libro, indicandoli come un modello da studiare e portare avanti. Avvicinandomi alle cose che contano davvero, vorrei condividere un ultimo insegnamento di Rita. Rita mi ha insegnato una cosa fondamentale: a stare dalla parte giusta.Ma cosa significa, concretamente, “stare dalla parte giusta”? Qualcuno potrebbe chiedersi perché la mia debba essere la parte giusta. Per me significa stare dalla parte in cui credi davvero che valga la pena metterci la faccia. Significa metterci la faccia anche quando si è sbagliato, ammettendo l’errore anziché difenderlo a tutti i costi. Stare dalla parte giusta è proprio questo: assumersi la responsabilità e la presenza in ciò in cui si crede”.

IL PROFESSORE GERUNDO: LE INNOVAZIONI DEL PUC

Di particolare rilievo scientifico l’intervento del professor Roberto Gerundo, che ha inquadrato le innovazioni del PUC di Lioni nel più ampio processo di evoluzione della pianificazione urbanistica campana. Gerundo ha evidenziato come alcune delle scelte del Piano abbiano anticipato indirizzi successivamente valorizzati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo, alla riqualificazione del patrimonio esistente e alla disciplina degli insediamenti nelle aree agricole. Il professore ha ricordato che già dal 2017, nell’esperienza dei circa trenta PUC ai quali ha contribuito, era stata sviluppata l’impostazione del RUEC con una componente propriamente urbanistica e grafica, superando la concezione del regolamento edilizio come semplice raccolta di prescrizioni tecniche. Un’impostazione che consente di rappresentare e disciplinare in modo più puntuale le differenti condizioni territoriali, soprattutto negli ambiti rurali, nei quali le trasformazioni edilizie e gli insediamenti diffusi richiedono strumenti capaci di leggere il territorio nella sua effettiva complessità. Il ragionamento si è esteso alla salvaguardia dei centri storici, al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla tutela delle aree fluviali, con particolare attenzione al sistema ambientale dell’Ofanto. Ne è emersa una concezione della pianificazione nella quale la tutela non rappresenta un limite estraneo allo sviluppo, ma una componente essenziale della qualità e della sostenibilità delle trasformazioni territoriali.

VERDEROSA: IL MODELLO LIONI, LE CONTRADDIZIONI DEL POST SISMA E LE ANOMALIE URBANISTICHE AVELLINESI

Ampio e articolato l’intervento dell’architetto Antonio Verderosa, consulente per la redazione del PUC di Lioni, che ha illustrato le scelte normative e urbanistiche del Piano, evidenziandone gli elementi di anticipazione rispetto alla L.R. Campania n. 5/2024 e al Regolamento regionale n. 3/2025. Il modello Lioni, secondo Verderosa, si fonda su una scelta precisa: non prevedere nuove espansioni residenziali quando il patrimonio edilizio esistente presenta già una significativa disponibilità di vani e abitazioni inutilizzati.

In un territorio interessato da fenomeni di contrazione demografica, la previsione di ulteriori aree edificabili rischierebbe infatti di aggravare la dispersione insediativa, aumentare i costi di urbanizzazione e manutenzione delle infrastrutture e sottrarre inutilmente suolo agricolo.

Verderosa ha richiamato anche la questione delle lottizzazioni mai approvate o non perfezionate sotto il profilo urbanistico, evidenziando come tali previsioni non possano essere automaticamente considerate residui edificatori consolidati del precedente Piano, da trasferire senza una nuova valutazione nella pianificazione successiva. Il nuovo PUC deve invece verificare la reale consistenza delle previsioni pregresse, il loro stato giuridico e attuativo e, soprattutto, la loro perdurante coerenza con le esigenze della comunità e con il quadro territoriale sovraordinato.Un passaggio particolarmente incisivo ha riguardato le conseguenze della legislazione post-sismica, con specifico riferimento alla legge n. 219/1981, e alle possibilità di delocalizzazione edilizia che hanno contribuito a trasformare profondamente il paesaggio dell’Irpinia.Secondo Verderosa, il ricorso diffuso a tali meccanismi, in assenza di un disegno territoriale sufficientemente unitario, ha favorito la dispersione degli insediamenti e la frammentazione delle aree agricole, producendo effetti urbanistici che continuano a manifestarsi a distanza di decenni.Una condizione particolarmente problematica se si considera che il PTCP della Provincia di Avellino del 2014 ha successivamente individuato ampie porzioni di territorio agricolo come non trasformabili.La sfida del nuovo Piano consiste, dunque, nel governare gli insediamenti esistenti senza utilizzare le criticità ereditate dal passato come giustificazione per ulteriori espansioni.

In questa prospettiva assume particolare importanza il RUEC di Lioni, dotato anche di una componente urbanistica grafica, attraverso la quale è possibile disciplinare puntualmente il patrimonio edilizio e gli insediamenti rurali, orientando gli interventi verso il recupero, la riqualificazione e il contenimento della dispersione.Verderosa ha poi affrontato la necessità di una radicale velocizzazione dei procedimenti di approvazione dei PUC. Non è ragionevole, ha osservato, che la formazione di uno strumento urbanistico richieda tempi tanto lunghi da compromettere la tempestività delle decisioni e la stessa efficacia delle scelte pianificatorie.Un ulteriore richiamo ha riguardato il Piano Paesaggistico Regionale, rispetto al quale l’architetto ha sottolineato la necessità di distinguere rigorosamente tra i vincoli paesaggistici esistenti in forza della legislazione e degli atti competenti e le ulteriori prescrizioni di tutela che possono essere introdotte attraverso la pianificazione paesaggistica.

La natura sovraordinata del Piano Paesaggistico non può, secondo Verderosa, giustificare un’indistinta rappresentazione come vincoli già esistenti di limitazioni prive del corrispondente fondamento giuridico. Occorrono chiarezza normativa, corretta individuazione dei beni tutelati e certezza delle regole per cittadini, professionisti e amministrazioni. Particolarmente forte, infine, il riferimento al caso urbanistico della città di Avellino.Verderosa ha richiamato alcune anomalie della pianificazione cittadina, soffermandosi sulle trasformazioni di aree originariamente destinate a standard urbanistici, sulle verifiche delle dotazioni pubbliche, sulla disciplina delle capacità edificatorie e sulla necessità di rispettare il rapporto tra interventi diretti e pianificazione attuativa.Questioni che, a suo giudizio, richiedono una ricostruzione rigorosa alla luce della Legge urbanistica n. 1150/1942, del D.M. n. 1444/1968 e della legislazione regionale, evitando che le scelte di trasformazione urbana vengano valutate esclusivamente in termini di edificabilità privata, senza un corrispondente approfondimento delle esigenze collettive.L’intervento si è concluso con un richiamo al pensiero di Rita Sciscio: pianificare non significa necessariamente costruire di più, ma governare meglio il territorio, recuperare ciò che esiste e salvaguardare il suolo per le generazioni future.

AQUINO: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E IL MESSAGGIO DI RITA

Nel corso del convegno, l’ingegnere Antonio Aquino ha ricordato l’architetto Rita Sciscio, con la quale ha condiviso un’importante esperienza tecnico-amministrativa al Comune di Avellino, durante l’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Ciampi. «Ho avuto il privilegio di confrontarmi con Rita sia come tecnico che come amministratore, apprezzandone la competenza, la determinazione e soprattutto la capacità di guardare oltre il singolo intervento edilizio, immaginando una visione complessiva della città. Per Rita l’urbanistica non era soltanto una questione di indici, volumetrie e destinazioni d’uso, ma una responsabilità pubblica verso il territorio e le generazioni future»..Aquino ha posto l’accento su due parole chiave che attraversano il pensiero di Rita Sciscio: disciplina e sostenibilità. «La disciplina del suolo va intesa innanzitutto come cultura del territorio,consapevolezza del suo valore e responsabilità nelle scelte. La sostenibilità, invece, non può essere ridotta alla sola tutela ambientale, ma deve rappresentare un equilibrio tra tre dimensioni inscindibili: sociale, economica e ambientale. Solo attraverso questo equilibrio possiamo parlare di autentico sviluppo». In tale prospettiva, Aquino ha evidenziato il valore del “modello Lioni”, richiamato dalla stessa Sciscio nel libro La disciplina del suolo, sottolineando la necessità di superare la logica dell’espansione edilizia, privilegiando la tutela del suolo, il recupero del patrimonio esistente e la rigenerazione urbana, senza contrapporre sostenibilità e sviluppo economico..Infine, ha richiamato la necessità di un’assunzione di responsabilità da parte della politica: «Una volta individuati i problemi, ingegneri, architetti e altri professionisti possono studiare e proporre le soluzioni tecniche più efficaci. Ma la strada da percorrere per realizzarle deve tracciarla la politica, assumendosi la responsabilità delle scelte. È un dovere al quale oggi la politica non può più sottrarsi, perché governare il territorio significa soprattutto decidere quale futuro lasciare alle prossime generazioni».

CIAMPI E I DUBBI SULLA RIFORMA REGIONALE

Il contributo di Vincenzo Ciampi ha introdotto nel dibattito una riflessione più direttamente politica e legislativa.

Ciampi ha ricordato di aver espresso, nella propria esperienza di consigliere regionale, un voto contrario alla L.R. Campania n. 5/2024, non condividendone l’impostazione e manifestando perplessità sulla capacità della riforma di rispondere efficacemente alle esigenze del governo del territorio.

La sua posizione ha contribuito ad alimentare un confronto sulle scelte del legislatore regionale, sui rapporti tra obiettivi di tutela e strumenti attuativi e sulla necessità di verificare gli effetti concreti delle norme, oltre le intenzioni dichiarate.

È emersa, anche da questo intervento, l’esigenza di una disciplina urbanistica chiara, coerente e concretamente applicabile dalle amministrazioni.

GENGARO: LA STORIA URBANISTICA DI AVELLINO E IL RICORDO DI RITA

L’avvocato Antonio Gengaro ha proposto una ricostruzione storica delle vicende urbanistiche della città di Avellino, ripercorrendone le principali trasformazioni e le scelte che ne hanno segnato lo sviluppo.Un contributo che ha riportato l’attenzione sulla necessità di conoscere la storia della pianificazione cittadina per comprendere le criticità attuali e individuare prospettive credibili di riqualificazione..Il suo intervento ha assunto anche un significato profondamente personale nel ricordo di Rita Sciscio, che aveva fortemente sostenuto la sua candidatura a sindaco di Avellino nel 2024.

GLI INTERVENTI DELLE PARLAMENTARI GAUDIANO E CASTELLONE

La senatrice Felicia Gaudiano, attraverso il proprio messaggio, ha richiamato l’importanza del rispetto dell’ambiente e della tutela del suolo quali condizioni imprescindibili per uno sviluppo realmente sostenibile. Ha condiviso l’esigenza di una riforma della legislazione urbanistica, capace di affrontare in maniera organica le nuove sfide territoriali, ambientali e sociali. Il suo contributo ha posto l’accento sulla necessità di regole che consentano alle amministrazioni di governare le trasformazioni senza compromettere le risorse naturali, riconoscendo al tempo stesso il ruolo della pianificazione nella costruzione di nuove opportunità per le comunità.Gaudiano ha inoltre espresso apprezzamento per le scelte compiute dal Comune di Lioni, sottolineando il coraggio di un’Amministrazione che ha assunto il contenimento del consumo di suolo come principio concreto del proprio strumento urbanistico. Le conclusioni della Vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone: progetti condivisi per contrastare lo spopolamento. A concludere il convegno è stata la Vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, che ha ricondotto le diverse riflessioni emerse durante la giornata a un tema centrale per il futuro delle aree interne: la necessità di coniugare la salvaguardia ambientale con la possibilità di garantire alle comunità condizioni adeguate di vita e sviluppo. Nel ricordo di Rita Sciscio, Castellone ha auspicato la costruzione di progetti condivisi, capaci di superare frammentazioni istituzionali e interessi particolari per individuare interventi realmente utili ai territori. Particolare attenzione è stata riservata alla necessità di realizzare strutture, servizi e opportunità che possano contribuire a contrastare lo spopolamento, senza rinunciare al rispetto dell’ambiente e delle regole poste a tutela del suolo. Il messaggio conclusivo ha evidenziato come la difesa del territorio e il diritto delle comunità a un futuro non siano obiettivi contrapposti.Al contrario, proprio una pianificazione responsabile, accompagnata da investimenti appropriati e da una maggiore capacità di collaborazione istituzionale, può consentire alle aree interne di affrontare le proprie fragilità demografiche ed economiche.