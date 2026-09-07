Il grido d’allarme del sindaco di Capriglia: metà del paese senza medico di base con ambulatorio locale

AVELLINO- “Almeno il mio 50% della popolazione del mio paese e’ senza medico di base con ambulatorio a Capriglia”. E’ il grido d’allarme lanciato dal sindaco di Capriglia Irpina Nunziante Picariello nel corso della riunione convocata dopo anni di stop all’ organismo, dal sindaco di Avellino Nello Pizza del Comitato dei sindaci dell’Asl di Avellino. Da almeno due anni meta’ dei caprigliesi, come ha sottolineato Picariello nel suo intervento, e’ senza un medico: “con ambulatorio nel comune di Capriglia Perché dal pensionamento del dottore Ametrano di circa due anni fa siamo stati costretti a scegliere i medici nei paesi vicini, però la cosa si aggrava sempre di piu’. Perché , come dicevo prima, va’ in pensione il medico che abbiamo scelto, quindi automaticamente nell’andare a scegliere di nuovo all’ Asl per un medico ancora più lontano di quello che già ci creava problemi di distanza” . Da qui la richiesta: “Quindi chiedo al Comitato, che se ne deve fare garante che ogni comune, non solo il mio, abbia il medico di base in riferimento e in proporzione ai cittadini .Noi abbiamo un medico di base, che però ha il 50% dei caprigliesi come assistiti, il restante 50%, siamo sparsi per la provincia di Avellino. Il problema non è solo di Capriglia. Il Comitato, che ringrazio il sindaco Pizza di aver convocato e ricomposto, si deve fare garante della situazione che secondo me non è un problema solo del mio comune e anche se lo fossi io me ne faccio portatore a voce alta. Tanto è vero che ho scritto qualche giorno fa alla manager dell’Asl di Avellino Conte, in attesa di essere convocato”. E anche attraverso la stampa ha sollecitato la Regione Campania ad intervenire: “Vi chiedo l’aiuto di portare avanti anche presso le Regione, questo è un problema serio, soprattutto per gli anziani e le persone disabili”.