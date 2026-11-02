​Il Forum dei Giovani promuove la cultura: grande successo per il convegno di Moschiano

Sabato 31 ottobre 2026, il Forum dei Giovani di Moschiano ha organizzato un’importante iniziativa dedicata all’approfondimento scientifico e culturale del nostro paese. ​L’evento è stato l’occasione per presentare il volume dedicato all’Intelligenza Artificiale, che si affianca ai saggi già pubblicati in precedenza su “I Buchi Neri”, “Il Corpo Umano” e “La Fisica delle Particelle”.

​L’autore delle opere è il dottor Carmine Vona insieme alla sua nipote, fisico originario di Moschiano e affermato banchiere a Wall Street e Vicepresidente esecutivo della banca trust company. Un ringraziamento anche al Dott.Carmine Manfredi per la relazione dei saggi anche lui originario di Moschiano laureato anche lui in fisica e emigrato in America una lunga carriera da ingegnere informatico presso numerose istituzioni finanziarie di fama mondiale. Da qualche anno ritirato dall’attiva lavorativa si dedica al nostro paese nell’iniziativa di ricerca varie e alla cultura.

​Un sentito ringraziamento è andato all’amministrazione comunale, guidata dal dottor Sergio Pacia, per il sostegno constante e la valorizzazione della cultura.

​L’incontro ha visto gli interventi del messo in merito Giovanni Rinaldi e della dottoressa preside Maria Siniscalchi. ​Un ringraziamento speciale va anche alla popolazione di Moschiano e ai moschianesi che vivono fuori per essere venuti ad ascoltare questo convegno.

​Momento di particolare emozione è stata la premiazione dei neolaureati di Moschiano per l’anno ventisei, tra cui la dottoressa Ilenia Russo, Maria Vecchione e Assunta Romano, un’iniziativa che si impegna a ripetere annualmente.

​Questi sforzi testimoniano l’impegno del nostro Forum nel sostenere la cultura, affinché il paese continui a crescere e a elevare sempre più il suo livello.