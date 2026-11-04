Il filo rosso della Folgore unisce due generazioni: il Comandante del Centro Paracadutismo incontra il veterano Carmine Muollo

C’è un filo rosso, sottile ma indissolubile, che lega il passato al presente dell’Esercito Italiano. Un filo fatto di coraggio, disciplina e quel senso di appartenenza che non conosce il passare del tempo. Si è vissuto tutto questo ieri a Volturara Irpina, in un incontro carico di simbolismo e profonda emozione, che ha visto protagonisti il Comandante del Centro Addestramento Paracadutismo, Colonnello Andrea Fiorentini, e Carmine Muollo, classe 1933, storico paracadutista militare.

Accompagnato dal Sottufficiale di Corpo, 1° Maresciallo Carmine Laino, il Colonnello Fiorentini ha voluto incontrare di persona il novantatreenne Muollo, brevettato il 22 marzo 1955 presso l’allora Centro Militare di Paracadutismo di Viterbo. Un abbraccio ideale tra due epoche diverse, ma unite dallo stesso spirito “Folgore”. L’incontro non è stato una semplice visita di cortesia, ma un vero e proprio passaggio di consegne morale, un segno tangibile di continuità dei valori e delle tradizioni tra generazioni di paracadutisti che hanno fatto della fedeltà alla Patria la propria ragione di vita.

Durante il colloquio, il Colonnello Fiorentini ha ripercorso la storia e l’evoluzione del Centro. “Negli anni il centro di addestramento è stato interessato da un costante processo di innovazione”, ha spiegato il Comandante, “tuttavia l’addestramento realistico, così come la competenza dei nostri istruttori, rimane ancora oggi l’elemento di continuità imprescindibile. È l’unico viatico per essere pronti ad assolvere i compiti che ci vengono affidati”. Parole che risuonano come un monito e una garanzia: cambia la tecnologia, cambiano le tattiche, ma non cambia l’anima del paracadutista.

Un’anima forgiata in un Ente d’eccellenza. Il Centro Addestramento Paracadutismo della Brigata Folgore, trasferito da Viterbo a Pisa circa 70 anni fa, rappresenta oggi l’Ente di Forza Armata con competenza esclusiva nella formazione aviolancistica di tutto il personale della Difesa e dei Corpi Armati dello Stato. Un ruolo cruciale che garantisce non solo la formazione degli uomini, ma anche l’efficienza di tutto il materiale aviolancistico della Difesa e la capacità di aviorifornimento, sia in patria che all’estero.

A suggellare una giornata all’insegna della memoria e del rispetto, il Colonnello Fiorentini ha donato al veterano Muollo il volume “Come Folgore dal cielo”, un testo che racchiude l’epopea e l’identità della Brigata, accompagnato da una sentita lettera del Comandante della Brigata Folgore. Un gesto che chiude il cerchio: perché la storia della Folgore non è scritta solo sui libri, ma vive negli uomini che, come Carmine Muollo, l’hanno onorata con il loro servizio.