Il Coro interparrocchiale compie 10 anni: la prova che il Vallo di Lauro può essere unito

VALLO LAURO- C’e’ qualcosa che ha resistito negli ultimi dieci anni nel Vallo di Lauro, superando anche uno dei momenti piu’ bui per il mondo, quello del Covid. E’ il coro interparrocchiale del Vallo di Lauro, che domenica ha voluto festeggiare questo traguardo con un concerto in Piazza Marginale. Un’idea di Pierluigi Milosa, il maestro, come tutti i componenti chiamano il giovanissimo direttore del coro. Un’ idea che nasce nell’estate del 2016, quando arriva la proposta di creare un gruppo corale unico che raggruppasse tutti i cori parrocchiali del Vallo di Lauro.

Il progetto nasceva con un titolo che sara’ negli anni a venire il motto dell’ensamble: “È più bello insieme”. Un motto che darà anche il nome alla prima canzone, quella che ricorda il direttore Milosa: ” abbiamo proposto nel nostro primo concerto.

L’idea era quella di creare una realtà che avvicinasse le comunità del Vallo, che erano tanto lontane culturalmente quanto vicine geograficamente. L’idea era quella di dare la testimonianza che un unione nel Vallo è possibile”. Ma non è stato un cammino facilissimo. Le difficoltà e le diffidenze all’inizio era molte, ma nonostante questo il coro è diventata una realtà solida al punto che il 3 settembre del 2016 ha presentato il suo primo concerto nella chiesa parrocchiale di Lauro

In dieci anni di vita il coro ha fatto moltissime esperienze: concerti di beneficenza, partecipazioni a memorial, fino ad arrivare a cantare nella basilica di San Pietro in occasione del giubileo l’anno scorso. Il coro c’era anche nella pagina più buia per la storia del nuovo millennio, quella della pandemia, ha superato anche il momento più buio della nostra storia, quale quello del COVID che inevitabilmente ha segnato un interruzione in quel percorso. Arriva il 2026 ed il momento in cui il coro interparrocchiale del Vallo di Lauro deve festeggiare i dieci anni dalla sua nascita. Durante il concerto sono stati riproposti i brani più celebri dei dieci anni, fino ad arrivare a suonare nuovamente e con una veste totalmente rinnovata il brano che ha dato inizio a tutto: È più bello insieme. Un evento che non poteva tradire le aspettative, quello del concerto organizzato per festeggiare il primo traguardo del Coro interparrocchiale. La prima parte del concerto di domenica è stata metaforicamente realizzata costruendo un corpo con canzoni che ricordassero le mani, i sorrisi, il cuore e gli sguardi, così come nasceva il corpo del coro interparrocchiale dieci anni fa

Arrivato anche il momento di ricordare il periodo del COVID con la canzone Soldati (versione 2020) scritta dal maestro Milosa all’epoca della pandemia. .Dopo si sono susseguiti le canzoni più celebri della storia dei dieci anni. Sul palco ci sono stati vari ospiti che hanno impreziosito la serata: Fania Lauro, Gianluca Buonfiglio musicisti affermati sul territorio. Ma anche Maria Luisa Coppola, una giovane ballerina che aveva ballato col coro già nella terza edizione di È più bello insieme nel 2019, ed è ritornata dopo 7 anni. Ancora ad impreziosire la serata il gruppo attoriale N’ata storia che ha dato vita ad alcune scene che presentavano le canzoni che sarebbero state eseguite. Ancora durante la serata, diversi video messaggi sono stati proiettati, di persone che in qualche modo nel corso dei dieci anni hanno fatto parte della storia del coro interparrocchiale e che hanno voluto fare gli auguri per il decennale, con un loro personale ricordo. Alla fine un breve spettacolo pirotecnico e una torta per festeggiare insieme il traguardo dei dieci anni