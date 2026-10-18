Il cordoglio del Prefetto di Avellino per la scomparsa dell’agente della Digos Antonio Villani

AVELLINO- Il Prefetto di Avellino, Franca Fico, esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio Villani, agente della Digos di Avellino, deceduto oggi in un incidente stradale mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini diretti a Cesena..La notizia ha suscitato profonda commozione anche in tutto il personale della Prefettura, dove Antonio Villani era conosciuto e stimato per le sue grandi doti umane e professionali, la disponibilità e il senso del dovere con cui svolgeva il proprio servizio. Nel corso degli anni aveva collaborato assiduamente con gli uffici, costruendo rapporti di stima e sincera vicinanza con quanti avevano avuto modo di lavorare con lui. «Dolore e sgomento.La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa, che ci colpisce profondamente anche sul piano umano. Desidero esprimere la mia vicinanza alla famiglia, al Sig Questore, ai colleghi e a tutta la Polizia di Stato», dichiara il Prefetto Franca Fico.