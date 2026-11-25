Il Comune di Avellino ha aderito all’Assemblea costituente che ha sancito ufficialmente la nascita del Consiglio nazionale delle Aree interne, promosso dall’associazione Svimar. L’incontro si è svolto a Firenze, nella prestigiosa Sala degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi, riunendo rappresentanti istituzionali e amministratori provenienti da diversi territori del Paese.

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A rappresentare il capoluogo irpino è stato il presidente della VI Commissione consiliare, Pasquale Luca Nacca, che nel corso del proprio intervento ha richiamato il legame storico tra le comunità di Avellino e Firenze, accomunate da due eventi drammatici che hanno segnato profondamente la storia dei rispettivi territori: l’alluvione del 4 novembre 1966, che colpì duramente la città di Firenze provocando ingenti danni e numerose vittime, e il terremoto del 23 novembre 1980, che devastò l’Irpinia causando centinaia di vittime e profonde ferite nel tessuto sociale ed economico della provincia.

Due tragedie che, pur nella loro diversità, hanno rappresentato momenti di grande dolore, ma anche occasioni di riscatto e ricostruzione. «L’Irpinia, nonostante le difficoltà e le profonde ferite lasciate dal sisma, ha saputo rialzarsi e guardare avanti, dimostrando la capacità delle proprie comunità di affrontare le sfide e costruire nuove prospettive di sviluppo», è stato il messaggio richiamato nel corso dell’intervento.

Nel suo contributo, Nacca ha inoltre delineato alcune delle principali priorità strategiche che il Comune di Avellino intende sostenere nell’ambito del nuovo organismo nazionale.

Tra i temi prioritari figurano:

•⁠ ⁠Infrastrutture e mobilità: il potenziamento dei collegamenti e l’efficientamento del sistema dei trasporti, con particolare attenzione al completamento dell’elettrificazione della linea ferroviaria Salerno-Avellino-Benevento, considerata un’infrastruttura strategica per la mobilità e la competitività del territorio.

•⁠ ⁠Valorizzazione del patrimonio culturale: la promozione delle risorse storiche, artistiche e culturali della città e dell’Irpinia, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività turistica e generare nuove opportunità economiche e occupazionali.

•⁠ ⁠Università e patrimonio immobiliare: il consolidamento della vocazione universitaria di Avellino, attraverso la possibilità di introdurre nuovi corsi di laurea in città, parallelamente a una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile.

La partecipazione al Consiglio nazionale delle Aree interne rappresenta per il Comune di Avellino un’opportunità di confronto e collaborazione con altre realtà istituzionali italiane, nella prospettiva di individuare strategie condivise per contrastare lo spopolamento, migliorare i servizi e promuovere nuove occasioni di crescita.

Il programma dei lavori prevede due incontri all’anno, durante i quali Avellino, insieme agli altri Comuni aderenti, potrà contribuire alla definizione di proposte e iniziative comuni su questi e altri temi fondamentali per il futuro delle aree interne del Paese. L’adesione al nuovo organismo si inserisce, dunque, in un percorso di partecipazione istituzionale volto a rafforzare il ruolo di Avellino nel dibattito nazionale sulle politiche per le aree interne, sostenendo una visione di sviluppo fondata su infrastrutture, cultura, formazione e valorizzazione delle risorse territoriali.