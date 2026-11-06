Il Calendario dell’ Arma 2027: “gli sguardi che proteggono” l’ Italia e l’Irpinia

AVELLINO- “Gli sguardi che proteggono”, in Italia nel Mondo e in Irpinia. Il tema che caratterizza una delle “icone” del Paese, il Calendario dell’Arma. Ed è da qui che stamattina e’ partito il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Angelo Zito, che alla presenza del Comandante della Compagnia di Avellino, il capitano Alessandro De Palma e al comandante della Stazione dei Carabinieri di Avellino, il luogotentente Rosario Nastro. Una scelta che rappresenta anche l’architettura e il pilastro dell’Arma sul territorio, le sette Compagnie e le 67 Stazioni che quello sguardo lo rivolgono ogni giorno su tutta la provincia, incrociando un altro tema presente nelle pagine del Calendario, quello del “presidio che non dorme mai”. Il colonnello Zito lo ha voluto rimarcare più volte cosa significa quello sguardo protettivo : ” Il filo conduttore del calendario di quest’anno è proprio questo: “gli sguardi che proteggono”. .Cosa sta a significare questo messaggio? Significa che proteggere una comunità non vuol dire soltanto tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, ma significa anche tutelarne la storia, l’identità, le tradizioni, il patrimonio artistico e culturale. Significa tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità e la filiera agroalimentare. Tutte queste sono attività che i Carabinieri, nelle varie articolazioni operative dell’Arma e con modalità diverse a seconda del reparto di appartenenza, svolgono in maniera silenziosa ogni giorno. Affianchiamo alla capacità operativa, alle competenze professionali e ai valori tradizionali dell’Arma – come il coraggio, la fedeltà alle istituzioni e lo spirito di servizio – anche questo aspetto particolare: uno sguardo protettivo che rappresenta la nostra umanità, la nostra vicinanza, la nostra attenzione e la cura che mettiamo nel proteggere le comunità affidate ai nostri reparti”. Cosa significhi poi nella proiezione provinciale, oltre che nell’impegno nazionale e nel mondo, non poteva mancare nel corso dell’incontro

“Lo sguardo protettivo è rivolto innanzitutto all’organizzazione territoriale, che è quella più presente sul territorio e a cui sono dedicate due pagine del calendario (quella di febbraio e quella di dicembre, in particolare ai comandanti di stazione), ma anche ai radiomobili e ai motociclisti, che fanno della prontezza operativa e della risposta immediata il loro punto di forza. Questo sguardo protettivo sulle comunità dell’Irpinia, anche quelle piccole e a volte isolate, è rivolto dai nostri reparti, che qui sono rappresentati da 7 compagnie e 67 stazioni. A questo si aggiunge l’importante lavoro dei reparti speciali, ai quali sono dedicate altre pagine del calendario: i Carabinieri che si occupano di tutela del lavoro, i Carabinieri forestali e quelli della tutela dell’ambiente.

Altre pagine sono dedicate alla solennità dei nostri Corazzieri, che si occupano da sempre della protezione del Capo dello Stato e del Palazzo del Quirinale, e ad altri reparti speciali come il servizio aereo, il servizio navale e i Carabinieri a cavallo, resi ormai quasi un mito dalla storica carica di Pastrengo del 30 aprile 1848”. Un impegno a tutto tondo, sulle maggiori criticità dal punto di vista della criminalita’ ma non solo, a partire dalle truffe e dai furti: “È un fenomeno che purtroppo riguarda l’Irpinia, così come un po’ tutta Italia, su cui siamo impegnati ogni giorno con tutti i nostri reparti. Stiamo ottenendo dei risultati e facciamo un lavoro di squadra insieme alla magistratura e alle altre forze dell’ordine contro questi reati odiosi, che purtroppo colpiscono a volte proprio le persone più vulnerabili”. Il Colonnello Angelo Zito ha presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri edizione 2027, tradizionale appuntamento editoriale che, attraverso immagini e contributi di autorevoli esponenti del giornalismo e della cultura italiana, racconta la storia, i valori e l’impegno quotidiano dell’Istituzione al servizio della collettività.

«Gli sguardi che proteggono» è il tema scelto per la nuova edizione. Un titolo che richiama il valore dell’attenzione, della presenza e della responsabilità che caratterizzano l’attività dei Carabinieri, impegnati ogni giorno nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni criminali, nella tutela dei cittadini e nella salvaguardia del territorio. Per il 2027, il Calendario propone un percorso narrativo affidato alla fotografia, scelta come strumento per rappresentare, attraverso volti, gesti e momenti di vita professionale, la dimensione umana e operativa dell’Arma. Le dodici tavole, realizzate dal fotografo Franco Cappellari, offrono uno spaccato delle diverse articolazioni dell’Istituzione, mettendo in evidenza la professionalità, la sensibilità e lo spirito di servizio delle donne e degli uomini che ne fanno parte..Ad accompagnare le immagini sono i testi di Bruno Vespa e Ferruccio de Bortoli, che illustrano le peculiarità e le attività dei diversi reparti, raccontandone la storia e il contributo alla sicurezza del Paese.

La pubblicazione si apre con la prefazione del giornalista Aldo Cazzullo, che ripercorre alcuni dei momenti più significativi dell’ultimo mezzo secolo di storia italiana, soffermandosi sul ruolo svolto dai Carabinieri nella lotta al terrorismo e alla criminalità mafiosa. Un ricordo che rende omaggio ai militari caduti e al sacrificio di quanti hanno difeso lo Stato e le sue istituzioni democratiche, richiamando anche l’impegno dell’Arma nelle missioni internazionali e il tragico sacrificio dei Carabinieri a Nassiriya.

La prefazione del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, introduce invece il filo conduttore dell’edizione 2027: dodici mesi, dodici reparti, dodici sguardi, per rappresentare le molteplici modalità attraverso cui l’Istituzione assicura la protezione della collettività. Il percorso si sviluppa attraverso le diverse specialità dell’Arma. Si parte, nel mese di gennaio, dai motociclisti dei Nuclei Radiomobili, protagonisti dei servizi di controllo del territorio e degli interventi di pronto impiego, per proseguire a febbraio con i reparti dell’Organizzazione Territoriale, presidio quotidiano di sicurezza e punto di riferimento per le comunità.

Marzo è dedicato al Servizio Navale e all’attività di tutela della sicurezza e dell’ambiente marino, mentre aprile racconta il Gruppo di Intervento Speciale (GIS), reparto d’élite chiamato a operare nelle situazioni di maggiore complessità e rischio. A maggio viene valorizzata la prontezza operativa, qualità che contraddistingue i Carabinieri anche al di fuori del servizio, mentre giugno è dedicato al Reggimento Corazzieri, custode della sicurezza del Presidente della Repubblica e simbolo della continuità delle istituzioni nazionali.

Le Unità Cinofile sono protagoniste della tavola di luglio, con il loro prezioso contributo nelle attività di prevenzione, ricerca e soccorso.Ad agosto l’attenzione si sposta sul Servizio Aereo, il cui supporto consente di ampliare le capacità operative dell’Arma attraverso l’impiego di elicotteri e droni. Settembre è dedicato ai Carabinieri Forestali e al loro impegno per la salvaguardia dell’ambiente, la tutela della biodiversità e la prevenzione dei dissesti idrogeologici. La tavola di ottobre riunisce tre importanti settori specialistici: il Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS), il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, impegnati, attraverso competenze altamente specializzate, nella difesa della legalità, dei diritti dei lavoratori e del patrimonio storico e artistico nazionale.

A novembre viene ricordato il legame storico tra l’Arma e il cavallo, attraverso l’attività del Reggimento Carabinieri a Cavallo, mentre l’ultima tavola dell’anno è dedicata ai Comandanti di Stazione, figure centrali dell’Organizzazione Territoriale e riferimento costante per le comunità locali.

La presenza capillare delle oltre 4.500 Stazioni dei Carabinieri, diffuse sull’intero territorio nazionale, rappresenta uno degli elementi distintivi dell’Istituzione. Una rete di presidi che garantisce vicinanza ai cittadini, ascolto delle esigenze del territorio, prevenzione dei reati e tempestività negli interventi, confermando il ruolo del Comandante di Stazione quale interlocutore privilegiato delle comunità.

Accanto al Calendario, è stata realizzata anche l’edizione 2027 dell’Agenda, che ne rappresenta la naturale continuità editoriale. L’Agenda 2027 è dedicata al sostegno del progetto di sviluppo delle cellule CAR T dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, promosso dall’Arma in collaborazione con il programma televisivo Belve e Francesca Fagnani. L’iniziativa mira a sostenere la ricerca di nuove possibilità di cura per i bambini affetti da leucemia mieloide acuta..Completano l’offerta editoriale il Calendario da tavolo e il Planning. Il Calendario Storico 2027 si propone, dunque, non soltanto come testimonianza della storia e delle tradizioni dell’Arma, ma anche come racconto della sua attualità operativa. Il tema «Gli sguardi che proteggono» richiama una concezione della sicurezza che va oltre il solo mantenimento dell’ordine pubblico e comprende la tutela delle persone, dell’ambiente, del lavoro, del patrimonio culturale e dell’identità nazionale. Un messaggio che trova espressione nei valori fondanti dell’Istituzione e nella quotidiana attività dei Carabinieri, chiamati a osservare, ascoltare e intervenire per garantire sicurezza e serenità alla collettività.Aerre