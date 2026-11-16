III Commissione, lo scontro Spiniello-Iacovacci finisce in Prefettura

III Commissione Consiliare, lo scontro Spiniello-Iacovacci finisce in Prefettura: è il Presidente dell’organismo consiliare di Palazzo di Città Mario Spiniello ad annunciare un esposto al Prefetto per le reiterate assenze dell’Assessore Ettore Iacovacci. La Commissione era chiamata a esaminare e discutere la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 66, avente a oggetto il piano di alienazione e valorizzazione dei beni patrimoniali dell’Ente. Ai lavori della Commissione ha preso parte il geometra Mastantuoni, intervenuto su delega del dirigente Tolino per fornire i chiarimenti di natura tecnica sull’atto.

“Si è tuttavia registrata – come sottolinea il presidente Spiniello -, per la quarta volta consecutiva, l’assenza dell’Assessore Iacovacci, soggetto proponente dell’atto, senza che pervenisse alcuna giustificazione né alcun preavviso al Presidente o al segretario della Commissione. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dal regolamento comunale, il quale prevede l’obbligatorietà della partecipazione alle sedute regolarmente convocate, a maggior ragione in presenza di proposte di deliberazione destinate all’aula consiliare per le quali è richiesto un parere formale”. I lavori si sono comunque svolti e la proposta ha ottenuto il parere favorevole della Commissione, sebbene lo stesso Presidente Spiniello abbia espresso voto contrario. “Una scelta – fa sapere – dettata dall’impossibilità di interloquire con il referente politico su questioni dirimenti, quali le prospettive di valorizzazione della “sede della porta” e l’assenza delle schede tecniche allegate alla proposta di deliberazione”.