III Commissione, lo scontro Spiniello-Iacovacci finisce in Prefettura

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Redazione online
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III Commissione Consiliare, lo scontro Spiniello-Iacovacci finisce in Prefettura: è il Presidente dell’organismo consiliare di Palazzo di Città Mario Spiniello ad annunciare un esposto al Prefetto per le reiterate assenze dell’Assessore Ettore Iacovacci. La Commissione era chiamata a esaminare e discutere la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 66, avente a oggetto il piano di alienazione e valorizzazione dei beni patrimoniali dell’Ente. Ai lavori della Commissione ha preso parte il geometra Mastantuoni, intervenuto su delega del dirigente Tolino per fornire i chiarimenti di natura tecnica sull’atto.

“Si è tuttavia registrata – come sottolinea il presidente Spiniello -, per la quarta volta consecutiva, l’assenza dell’Assessore Iacovacci, soggetto proponente dell’atto, senza che pervenisse alcuna giustificazione né alcun preavviso al Presidente o al segretario della Commissione. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dal regolamento comunale, il quale prevede l’obbligatorietà della partecipazione alle sedute regolarmente convocate, a maggior ragione in presenza di proposte di deliberazione destinate all’aula consiliare per le quali è richiesto un parere formale”. I lavori si sono comunque svolti e la proposta ha ottenuto il parere favorevole della Commissione, sebbene lo stesso Presidente Spiniello abbia espresso voto contrario. “Una scelta – fa sapere – dettata dall’impossibilità di interloquire con il referente politico su questioni dirimenti, quali le prospettive di valorizzazione della “sede della porta” e l’assenza delle schede tecniche allegate alla proposta di deliberazione”.

Il Presidente Spiniello stigmatizza con fermezza quanto accaduto, evidenziando un fatto ritenuto particolarmente grave sul piano istituzionale: “mentre l’assenza ingiustificata veniva formalmente messa a verbale – denuncia Spiniello -, l’Assessore Iacovacci si trovava negli stessi istanti a stazionare sul pianerottolo antistante l’aula, senza tuttavia partecipare alla riunione. Oggi, per l’ennesima volta, non è stato mortificato soltanto il sottoscritto nella qualità di Presidente, ma l’intera Commissione Consiliare”, dichiara ancora il Presidente Spiniello, che continua: “Senza la presenza del proponente o di un suo delegato politico è impossibile avviare qualsiasi confronto di merito. Questo atteggiamento svilisce sistematicamente il ruolo, le prerogative e la dignità dei consiglieri comunali. Per tali ragioni, si è disposto a verbale che copia integrale dello stesso venga trasmessa a Sua Eccellenza il Prefetto. Il documento sarà accompagnato da un formale esposto, già in fase di predisposizione per l’inoltro ad horas, con cui si chiederà l’intervento e il pronunciamento dell’autorità prefettizia affinché disponga tutti gli adempimenti consequenziali necessari a ripristinare il regolare e corretto funzionamento degli organismi consiliari” conclude Spiniello.