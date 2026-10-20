Identità e inclusione in 41 fotografie: è “Cora’s Courage”, in mostra all’Urban Center di Avellino

Prosegue all’Urban Center di Avellino la mostra fotografica “Cora’s Courage”, di Gabo Caruso, un progetto che racconta attraverso le immagini il percorso di transizione sociale di genere di Cora, offrendo uno spunto di riflessione sui temi dell’identità, dell’inclusione e del

rispetto delle differenze.

L’esposizione, inaugurata nell’ambito dell’iniziativa “Oltre i confini – un mondo di possibilità”, promossa dal Comune di Avellino insieme ai partner del progetto Centro Malikɘ, sarà visitabile nelle prossime settimane in specifiche giornate di apertura, dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Di seguito il calendario delle aperture:

– 20 e 22 ottobre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

– 27 e 29 ottobre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

– 3 e 5 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

– 10 e 12 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Attraverso 41 fotografie, organizzate in capitoli e accompagnate da didascalie introduttive, Gabo Caruso documenta la quotidianità di Cora e le relazioni con la famiglia, la scuola e gli amici, affrontando temi centrali come l’identità personale, l’espressione di sé e l’accoglienza familiare e sociale. La mostra è curata da Anna Catalano, ideatrice e direttrice del Fotografia Calabria Festival, ed è organizzata dal Centro Antidiscriminazioni Malikɘ in collaborazione con il Fotografia Calabria Festival.

Il Centro Servizi rientra nell’ambito del progetto “Centro Malikɘ – Centro servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni motivate da orientamento sessuale”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, attraverso l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali).

Il progetto è promosso dal Comune di Avellino in partenariato con Arcigay Salerno “Marcella Di Folco”, Innova ETS, ACLI di Avellino APS e Hyrpinia Cooperativa Sociale Onlus.