Identità digitale, anche l’Irpinia entra nell’era del portafoglio unico europeo

Il Comune di Ariano Irpino ha completato sei anni di trasformazione digitale dei servizi comunali, finanziati con circa 800.000 euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nuovo sportello telematico ha già ricevuto quasi 15.000 istanze da parte dei cittadini, segno che l’identità digitale in Irpinia si sta trasformando in una pratica quotidiana per i cittadini.





Ariano Irpino apre la strada ai servizi digitali comunali





Il percorso è stato illustrato dal consigliere comunale Giovanni Marinaccio, che ha seguito personalmente l’attivazione dei fondi PNRR dedicati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione locale. Oltre al nuovo sito istituzionale, il Comune ha reso disponibile uno sportello polifunzionale online che permette di richiedere certificati, presentare istanze e seguire le pratiche amministrative senza doversi presentare fisicamente agli uffici.





Un cambiamento che riguarda direttamente l’identità digitale dei cittadini, sempre più abituati a riconoscersi online attraverso SPID o carta d’identità elettronica per accedere ai servizi pubblici, dall’anagrafe ai pagamenti tramite pagoPA.





Dal Comune all’Europa: arriva il portafoglio digitale unico





Quello che accade a livello locale anticipa un cambiamento molto più ampio. Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non è più valida per viaggiare all’interno dell’Unione Europea né per il check-in in hotel, un primo passo verso l’European Digital Identity Wallet, che tutti i 27 Stati membri dovranno rendere disponibile ai cittadini entro dicembre 2026.





Come ha raccontato di recente un approfondimento sul nuovo ruolo della firma digitale, con il Regolamento eIDAS 2.0 la sottoscrizione elettronica entra a far parte di un ecosistema più ampio di identità e servizi fiduciari. Solo nel primo semestre del 2025, in Italia sono state generate 3,4 miliardi di firme digitali, con oltre 32 milioni di certificati qualificati attivi: numeri che raccontano quanto questa fiducia digitale sia già parte della vita di cittadini e imprese, ben prima che diventi obbligatoria a livello europeo.





Quando il portafoglio digitale diventa anche di pagamento





Il concetto di portafoglio digitale riguarda anche il modo in cui gli italiani pagano ogni giorno beni e servizi online, attraverso e-wallet che replicano gli stessi principi di sicurezza richiesti dai nuovi standard europei. Il tema dell’identità digitale, in altre parole, si allarga fino a intrecciarsi con quello dei pagamenti quotidiani.





PayPal è l’esempio più diffuso: crittografia avanzata, autenticazione a due fattori e un sistema di rilevamento delle frodi attivo 24 ore su 24 lo hanno reso il metodo di pagamento online preferito dagli italiani, con una quota dell’80% sui pagamenti digitali e 21,9 milioni di utenti nel solo ultimo anno. Il suo utilizzo attraversa ormai settori molto diversi tra loro: gli acquisti sulle piattaforme di e-commerce, la prenotazione di viaggi e biglietteria, gli abbonamenti ai servizi di streaming, i casinò online che inseriscono paypal nella lista dei metodi di pagamento disponibili per gli utenti nell’ambito del gioco in rete e il pagamento di bollette e utenze domestiche. In ognuno di questi ambiti, dai marketplace online alle piattaforme di intrattenimento, la verifica dell’identità e i controlli antifrode automatici fanno oggi parte della procedura standard. Nel caso del gioco online, questo livello di controllo è garantito dalla vigilanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente che autorizza gli operatori a operare legalmente in Italia.





Fiducia digitale, uno standard che si allarga





Dall’anagrafe di Ariano Irpino ai regolamenti europei, fino ai portafogli digitali che gestiscono i pagamenti quotidiani, il filo conduttore resta lo stesso: la sicurezza delle transazioni digitali è diventata una condizione che cittadini e consumatori si aspettano ovunque, dai servizi pubblici alle piattaforme che frequentano nel tempo libero.





In Italia il Dipartimento per la Trasformazione Digitale sta già lavorando all’IT Wallet, il progetto che integrerà SPID e carta d’identità elettronica nello standard europeo: secondo gli osservatori di settore, è uno dei sistemi più avanzati tra quelli avviati nei Paesi dell’Unione. Anche per questo, con l’obbligo del Wallet europeo che si avvicina, il livello di controllo richiesto agli operatori digitali, pubblici e privati, è destinato a crescere ancora nei prossimi mesi.