ICAM di Lauro, la visita del Garante regionale Ciambriello: «I bambini non devono pagare il prezzo delle carenze organizzative»

Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, insieme al suo staff, ha fatto visita all’ICAM di Lauro, incontrando le madri detenute e i bambini ospitati nella struttura. Era presente anche la Consigliera regionale Susy Panico.

In Italia sono presenti 26 madri detenute con 34 bambini. A Lauro si contano 11 detenute, di cui 2 incinte e 9 bambini: il numero più alto di bambini ospitati in una struttura del genere nel Paese.

La visita è stata occasione di ascolto e confronto. Ciambriello ha condiviso il pranzo con le detenute, raccogliendone testimonianze e difficoltà quotidiane, e ha trascorso del tempo con i bambini, giocando con loro e consegnando alcuni doni.

«È necessario portare gli specialisti sanitari direttamente all’interno dell’istituto. Non possiamo permettere che i bambini siano costretti a continui spostamenti per la mancanza di personale sanitario e di scorte».

Tra le criticità segnalate dalle mamme anche la battitura nelle prime ore del mattino: «Perché disturbare il riposo dei bambini così presto? Bisogna interrogarsi su queste pratiche e trovare modalità più rispettose delle loro esigenze».

Il Garante ha inoltre richiamato l’importanza di rapporti più umani tra detenute e agenti: «Perché non chiamare gli agenti per nome, anziché identificarli soltanto attraverso la loro funzione? Anche il linguaggio contribuisce a costruire relazioni più rispettose».

Infine, il tema del riscaldamento: « Lauro è una cittadina particolarmente fredda. Perché bisogna aspettare il 15 novembre per garantire temperature adeguate? La tutela dei bambini non può attendere».

La giornata si è conclusa all’insegna della vicinanza e della condivisione con un pranzo conviviale e la consegna di doni. «Dietro ogni madre detenuta c’è un bambino che ha diritto a serenità, dignità e attenzione. I loro diritti devono venire prima di ogni esigenza organizzativa».