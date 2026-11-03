Halloween sotto la lente dei NAS: sequestrati cosmetici, dolciumi e gadget irregolari tra Avellino e Salerno

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, allo scopo di contrastare il commercio di prodotti potenzialmente pericolosi e garantire il rispetto delle normative a tutela della salute dei consumatori, hanno intensificato i controlli presso esercizi commerciali dediti alla vendita di articoli ludici e prodotti a tema della ricorrenza di “Halloween”. Presso due attività commerciali ubicate nella Valle dell’Irno, i militari hanno sequestrato 146 confezioni di cosmetici (tra cui rossetti, trucchi per il viso, sangue finto e ceroni) risultati privi della notifica alla Commissione Europea prevista dalla disciplina di settore.

In un ulteriore esercizio commerciale ubicato nell’Agro Nocerino-Sarnese, i Carabinieri del NAS hanno sequestrato 855 confezioni di dolciumi a tema (caramelle, chewing-gum e lecca-lecca) posti in vendita senza l’autorizzazione per il commercio di alimenti.

In Irpinia sono stati sequestrati 66 articoli (tra cui scheletri finti, zucche luminose e lanternine in plastica) esposti per la vendita senza le informazioni dettate dal Codice del Consumo, nonché, presso un altro esercizio, 53 articoli ludici (maschere, decorazioni e cestini in plastica) che non riportavano le indicazioni obbligatorie per il consumatore.

Per le irregolarità rilevate a carico dei titolari degli esercizi, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 7.064,00 euro. Il valore dei prodotti irregolari sottratti al mercato è stimato in tremila euro.

*FOTO COPERTINA DI REPERTORIO – CONSERVATA IN ARCHIVIO – NON LEGATA AI FATTI IN TRATTAZIONE, UTILIZZATA PER ILLUSTRARE UN ARGOMENTO, UN EVENTO O UN’IDEA GENERALE.