Halley Campania Avellino Basket: si torna in campo, al DelMauro arriva l’Urania

Nuovo turno infrasettimanale per i biancoverdi. L’Halley Campania Avellino Basket, dopo essere stata chiamata ad una prova intensa sul campo della Juve Caserta, oggi è pronta ad affrontare l’Urania Milano di coach Stefano Sacripanti. Appuntamento alle 20.30 di questa sera al PalaDelMauro. Arbitri del match Angelo Caforio Di Brindisi, Daniele Calella di Bologna, Francesco Patricò di Reggio Calabria. I milanesi sono reduci dalla sconfitta di Bologna contro la Fortitudo, la settima di queste prime otto gare di campionato. Una partenza complicata per il team meneghino, che è stato condizionato anche dagli infortuni.

In questo momento della stagione l’Halley Campania Avellino Basket e l’Urania si trovano ai poli opposti della classifica: i biancoverdi vogliono vincere ed incassare l’ottavo successo stagionale, perché più si va avanti e più si a definire la classifica, soprattutto in vista del giro di boa di questa prima fare del torneo, che potrebbe riservare gradite sorprese. Per Milano c’è la necessità di tirarsi fuori da questo momento complicato. Il lungo campionato di Serie A2 è una maratona, nel quale le due formazioni si stanno districando e tutto può accadere. Avellino affronta una formazione fisica e di atletismo e proprio sotto i tabelloni il confronto tra Owens e Morse è uno dei duelli più iconici di questo appuntamento. I due sono lunghi verticali, tanti giri sopra al ferro e numeri importanti a rimbalzo. La fisicità anche negli esterni è una delle chiavi della partita, con i biancoverdi che dovranno gestire gli eventuali missmatch che si creeranno e poi andrà affrontato il nodo Alessandro Gentile. Sarà una partita da giocare con la sciabola e non con il fioretto, con i biancoverdi che possono contare anche su seconde linee importanti. Avellino realizza di media 80.9 punti di media ed ha in Blake Francis il suo miglior realizzatore, con i suoi 17.0 punti di media nelle otto gare disputate.

L’AVVERSARIO

I fratelli Gentile costituiscono l’asse portante dell’ Urania, squadra che presenta giocatori con un passato illustre in massima Serie e che hanno avuto modo di vincere anche in più occasioni il campionato di Serie A2 come è accaduto a Stefano, il più grande dei fratelli Gentile. Ai due fratelli nella costruzione dell’organico si è andato ad aggiungere la guardia americana Scott Grayson. Tuttavia il giocatore a stelle e strisce è stato costretto a stoppare il suo cammino in campionato, per diventare ospite dell’infermeria dell’Urania. Un infortunio fastidioso, che lo ha costretto all’intervento chirurgico. Altro giocatore italiano importante è Matteo Pollone, nella posizione di guardia, cambio del play è il napoletano Saccoccia, mentre Italiano va ad occupare il ruolo di ala. Nello spot di lungo titolare Anthony Morse, giocatore statunitense, ma ormai italiano di adozione. Una squadra sulla carta competitiva ed importane, che sino a questo momento non è riuscita a trovare la quadra e spera di riuscire a farlo nel più breve tempo possibile. A guidare la squadra c’è Stefano Sacripanti. Il tecnico brianzolo quest’anno ha accettato la proposta dell’Urania, con l’obiettivo di rilanciarsi dopo la difficile stagione vissuta a Pistoia l’anno passato. Di squadra l’Urania realizza 74.5 punti di media con il 54.0% da due, il 27.0% da tre ed il 63.0% ai liberi. Sono 35.3 i rimbalzi totali. Alessandro Gentile il miglior realizzatore con 20.4 punti di media.

DIRETTA STREAMING – Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 20.20 – Differita su Irpinia Tv, CH19 DT, a partire dalle 21.20 giovedì.