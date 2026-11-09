Halley Campania Avellino Basket: il derby è tuo!

In un PalaPiccolo spettacolare si e giocato il primo derby di A2 tra Avellino e Caserta. Atmosfera entusiasmante, che ha permesso ai giocatori in campo di vivere la partita in maniera ancora più passionale. Il match se l’è aggiudicato con il punteggio di 76-82 l’Halley.

Un primo tempo in cui Caserta ha trovato subito ritmo tirando con alte percentuali e correndo in campo aperto, con i biancoverdi ad accodarsi al ritmo imposto dai padroni di casa. Nel secondo tempo è l’Halley Campania a gestire il gioco e ad alzare l’intensità difensiva. Il finale è stato mozzafiato, con la bomba di Serpilli a rompere gli equilibri.

Di Carlo: “Era una partita difficile contro una squadra in crescita. La partita è cambiata nel secondo tempo, perché abbiamo difeso meglio soprattutto su D’argenzio. Per noi vittoria importante.

PRIMO QUARTO

Avvio di partita incandescente con le squadre che si rispondono colpo su colpo. Avellino parte con un break di 5-0 al quale risponde Caserta con controparziale di 15-3 (15-8), che costringe Di Carlo al timeout. Al ritorno in campo Francis piazza due triple, ma è sempre Caserta a condurre il gioco sul 19-16. Laganá spinge i suoi nuovamente su piú 7 (25-18). La Juve Caserta termina avanti il primo quarto con il punteggio di 25-22, bianconeri che tirano da fuori con il 60%.

SECONDO QUARTO

Con Serpilli i biancoverdi raggiungono il pareggio, 25-25. Il marchigiano é ricercato dai suoi compagni e lui ripaga con 7 punti di fila. Avellino ritrova la difesa ed un Fresno ispirato, che mette dentro la tripla del +1(34-35). Lardo rispolvera la box-and-one per frenare Francis, con Brambilla ad occuparsi dello statunitense. Avellino risponde con le triple di Mollura e Palumbo per il 38-41. Caserta tiene e risponde con Lo Biondo a trascinare i suoi e con Nobile torna avanti 47-44 punteggio con cui si chiude il primo tempo.

TERZO QUARTO

Il parziale del terzo periodo vede un 10-2 per Avellino, con Tariq Owens a mettersi in partita con una schiacciata ed una tripla, a cui seguono i canestri di Mollura e Francis per il 49-54, che costringe Lardo alla sospensione. I biancoverdi hanno un altro piglio difensivo e concedono pochi tiri facili ai padroni di casa. Caserta con grande spirito riacciuffa la partita portandosi sul 60-60. Il quarto termina con l’Halley avanti 63-66.

QUARTO QUARTO

L’ultimo quarto Avellino si porta avanti 65-70. Caserta non è mai doma e torna avanti 76-75 ad un minuto dalla fine. Avellino torna avanti con Palumbo e poi a dieci secondi dalla fine la tripla di Serpilli del 76-80. Il match si chiude con il successo irpino 76-82.