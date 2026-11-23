Al PalaDelMauro di Avellino si è consumata l’undicesima giornata con il match tra Halley Campania Avellino Basket – Crifo Wines Ruvo di Puglia. La formazione biancovderde ha avuto la meglio con il punteggio di 108-70 conquistando il decimo successo stagionale e mantenendo la prima posizioine della classifica. La squadra di Di Carlo ha giocato una buona partita contro un avversario decimato dalle assene. Fuori Johnson, Guaiana, Chinellato e Mbacke. Un match deciso già a fine primo tempo con il punteggio di 58-31 per i padroni di casa. Tra i migliori per i biancoverdi Francis autore di 28 punti e Dell’Agnello con i suoi 19 e 8 assist.

Di Carlo: “Abbiamo giocato una partita quasi continua, ma abbiamo compiuto un passo in avanti e di questo dobbiamo essere contenti. Resta qualcosa da migliorare, ma siamo contenti del nostro percorso”.

PRIMO QUARTO

Avellino con i due americano per il 4-0 iniziale. Nonostante le assenze Ruvo non demorde ed è 7-5 con la penetrazione di Bogliardi. La partita è vivace ed anche divertente con gli irpini che provano ad allungare, ma Ruvo trova le risorse per rispondere. La squadra di casa con la difesa trova il più +13 (25-12). Ruvo esce dal time-out successivo con l’ennesimo errore ed il +15 (27-12) irpino. Il quarto termina con Avellino avanti 32-17

SECONDO QUARTO

Francis alterna canestri a qualche palla persa, ma Avellino mantiene il vantaggio andando a toccare il +18 (37-19). Di Carlo chiama time-out per chiedere ai suoi maggiore pazienza offensiva contro la match-up presentata da Ruvo. Owens stoppa Mollura segna ed Avellino tocca il più 19(43-24). Il quarto termina con Avellino in controllo ed il punteggio di 58-31.

TERZO QUARTO

La ripresa riparte con un parziale di 5-0 di Avellino per il 62-31. Ruvo ha un sussulto con un parziale 7-0 al quale risponde subito Francis per il 68-38. Avellino non si ferma continuando a giocare con continuità come aveva chiesto Di Carlo e raggiunge il 76-41. Avellino tocca il + 41 (86-45) prima di chiudere il quarto 92-49.

QUARTO QUARTO

L’ultimo quarto Avellino prova a fare spettacolo anche per il pubblico e manda a referto il giovane Zuccardi, fissando il punteggio sul 108-70.