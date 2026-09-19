Halley Campania Avellino Basket, contro Caserta ultimo test preseason

Al PalaPiccolo di Caserta scende in campo questo pomeriggio alle 19.00 l’Halley Campania Avellino Basket. I biancoverdi affrontano la squadra locale della Juve Caserta, nell’ultimo test di preseason. Con questo match si chiude il ciclo di amichevoli precampionato della formazione di coach Gennaro Di Carlo, che si prepara così ad affrontare il prossimo campionato di Serie A2 OldWildWest, che inizierà domenica 27 contro l’Elachem Vigevano, con palla a due alle 18.00 al PalaDelMauro.

La Juve Caserta2021 quest’anno è tornata in A2 e si presenta al proprio pubblico ufficialmente nell’amichevole di questa sera, con una squadra che ha mantenuto il nucleo della passata stagione agonistica.