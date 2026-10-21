Halley Campania Avellino Basket: al DelMauro arriva la neopromossa Montecatini

Turno infrasettimanale al PalaDelMauro, questa sera alle 20.30 l’Halley Campania Avellino Basket ospita La T Tecnica Gema Montecatini, formazione neopromossa in Serie A2 guidata da coach Marco Andreazza. Gara da non sottovalutare, perché la formazione avversaria arriva in Irpinia senza pressione e potrà affrontare il match con una sua leggerezza, sebbene nelle ultime gare i risultati non siano arrivati ed i toscani sono reduci dalla sconfitta di Bologna. I biancoverdi, invece, hanno espugnato il campo di Cividale con una prestazione matura. Arbitri del match i signori: Marco Catani di Pescara, Antonio Giunta di Buccinasco, Francesco Praticò di Reggio Calabria.

Avellino ritorna a giocare sul proprio campo dopo aver affrontato la lunga e dispendiosa trasferta di Cividale, un match duro, contro un avversario che dopo l’infortunio di Berti e l’inserimento di Baldi Rossi ha bisogno di resettare ripartire. Avellino sul campo friulano, però, ha giocato da squadra seria. L’approccio per determinare la partita è stato veemente, lo stesso dovrà avvenire questa sera contro Montecatini. Coach Di Carlo vuole vedere continuità di rendimento e continuità dal punto della tentua mentale, per avere ragione di una formazione che ha nei suoi americani i punti di forza. Avellino deve confermare di essere un passo in avanti agli altri, per farlo bisognerà giocare una partita attenta e concreta su entrambi i lati del campo. Coach Di Carlo ha chiesto ai suoi uomini un ulteriroe step in avanti dal punto di vista della continuità nei 40 minuti di gioco. Gli irpini dovranno badare particolarmente a Barnett, giocatore che ha avuto fin qui un impatto clamoroso sul torneo di Serie A2.

L’AVVERSARIO

Montecatini è guidata dall’ex Federico Burini, uno degli artefici della promozione nel 2024 di Avellino avvenuta proprio sul campo di Montecatini sponda Herons. Società che vede dietro la scrivania due ex giocatori, Meini ed Infante, che hanno saputo costruire una squadra vincente per la B ed ora sono all’esame della Serie A2 ed in panchina, da assistente, c’è il bomber Andrea Niccolai. Sul campo i giocatori chiave sono Harris, ormai esperto di questa serie A2 e Barnett. Quest’ultimo sta viaggiando ad una media di 22.5 punti di media, nelle 4 partite fin qui disputate è stato un fattore. Per lui, rookie del campionato italiano, un avvio di stagione di altissimo livello. Lupusor si sta confermando giocatore di categoria, mentre interessante il ruolo di Acunzo in questo organico. Il cestista per la prima volta disputa la Serie A2. Il giocatore casertano sta dimostrando di poterci stare in questa categoria.

DIRETTA STREAMING: Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 19.50 – Differita IrpiniaTV 21.20 lunedì CH 19 DT