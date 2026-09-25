Gusto d’Italia Gusto Divino risponde all’ex sindaco Festa: “Non autorizzato alla divulgazione di documenti”

In merito alla scheda di partecipazione che è apparsa in un video del sig. Gianluca Festa, Gusto d’Italia Gusto Divino precisa che:

1. La nostra Associazione non ha mai autorizzato il sig. Gianluca Festa alla divulgazione di qualsivoglia documento. Ciò che ha fatto lo riteniamo molto grave;

2. La scheda di partecipazione che è stata impropriamente divulgata non riporta gli importi di euro 1000 ed euro 1500 per la partecipazione delle aziende all’evento Gusto D’Italia Gusto DiVino;

3. La scrivente Associazione Italia Eventi ha organizzato un grande evento Gusto D’Italia e Gusto DiVino. Gusto DiVino è un evento che alla prima edizione ha scelto la città di Avellino in quanto importante provincia campana per il settore vinicolo. L’evento è stato organizzato ad Avellino su Corso Vittorio Emanuele attenendosi a tutte le procedure previste per lo svolgimento dell’evento: pratiche telematiche di occupazione suolo, scia sanitaria, spettacolo di burattini, procedura per affissione manifesti e maxi manifesti nel comune di Avellino;

4. L’evento è un evento di promozione e valorizzazione dei vini di Avellino e dell’Irpinia, dei prodotti tipici locali di Avellino e dell’Irpinia, dei prodotti tipici delle regioni italiane, dell’artigianato artistico e tradizionale locale ed italiano. I costi di partecipazione non sono quelli indicati dal sig. Gianluca Festa, ammontano a circa la metà di quelli citati impropriamente nel video e sono consultabili su richiesta scritta alla nostra Associazione;

5. Il costo di partecipazione include il costo del noleggio della casetta, la corrente elettrica e il relativo impianto, la scia sanitaria per ogni azienda , la vigilanza notturna delle casette, i costi dei tecnici per le planimetrie, relazioni tecniche, pubblicità, grafica e stampa, spettacoli musicali, pedana, bagni chimici, teatro di burattini;

6. All’evento sono state invitate tutte le aziende vinicole e le cantine di Avellino e dell’Irpinia, le aziende di food di Avellino, le aziende di prodotti tipici di Avellino e dell’Irpinia, le aziende di prodotti tipici delle regioni italiane, le aziende di artigianato locali e delle regioni italiane.

7. Da questo lavoro ne è derivata la partecipazione delle cantine dell’Irpinia e delle aziende di food e prodotti tipici dell’Irpinia che sono state dislocate presso la villa comunale (8 cantine irpine e 7 operatori del food di Avellino e provincia e qui il costo di partecipazione non superava i 700 euro); le aziende di prodotti tipici italiani ed irpine e di artigianato sia di Avellino che italiane nella parte piu centrale di Corso Vittorio Emanuele;

8. L’Associazione ha previsto anche l’organizzazione delle Masterclass del vino gestite dalla storica Scuola Enologica di Avellino e dal Consorzio di Tutela Vini d’Irpinia;

9. E’ stato organizzato anche un convegno “ Dalle denominazioni ai Borghi: nuove rotte dell’enoturismo irpino” con la partecipazioni del Sindaco Nello Pizza, Fusto Picone Presidente della Provincia di Avellino, Maurizio Petracca Consigliere Regione Campania ed estensore della Legge Regionale sull’Enoturismo, Teresa Bruno, Presidente Consorzio Tutela Vini D’Irpinia Pietro Caterini , Preside Scuola Enologica di Avellino, Angelita Gambuti professoressa di scienze e tecnologie alimentari del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli;

10. In merito al “tornaconto di euro 40.000 di guadagni” di cui parla il sig. Gianluca Festa la nostra Associazione per guadagnare tale cifra doveva attrezzarsi per i miracoli, attività per la quale non è competente e che sarebbe stato impossibile guadagnare visti i costi sostenuti , in quanto , come già detto, i costi di partecipazione delle aziende rappresentano i costi che ha sostenuto l’Associazione per noleggio casette, corrente elettrica, impianto elettrico, vigilanza notturna , scia sanitaria, i costi dei tecnici per le planimetrie, relazioni tecniche, pubblicità, grafica e stampa, spettacoli musicali, pedana, bagni chimici, teatro di burattini, e sicuramente non ammontano a poche decine di euro come, impropriamente sostiene il sig. Gianluca Festa.

11. Non può ritenersi né parlarsi di danno erariale in quanto sono stati sostenuti tutti i costi e i tributi necessari per la predisposizione delle pratiche al Comune di Avellino e per l’intera organizzazione dell’evento.

La nostra Associazione ha fatto le dovute richieste per le autorizzazioni necessarie, come abbiamo sempre fatto dal 2020 sul portale del Comune di Avellino dove vanno inserite tutte le pratiche di occupazione suolo, scia sanitaria oltre a tutti i versamenti e, mai in questi anni ed anche negli anni in cui il sig. Gianluca Festa era Sindaco, abbiamo mai ricevuto autorizzazione in quanto si tratta di procedure telematiche che non lo prevedono. Lo stesso dicasi per l’occupazione suolo, i cui metri quadrati occupati vengono comunicati telematicamente sul portale del Comune di Avellino e per questo aspetto non è di competenza della nostra Associazione chiedere l’autorizzazione ad Assoservizi, avendo fatto la pratica di occupazione suolo telematicamente sul portale del Comune di Avellino;

12. Non si è verificato nessun danno ai commercianti che sono dislocati su Corso, non ci sono state lamentele, anzi i commercianti erano ben lieti che un evento di qualità come quello di Gusto D’Italia Gusto DiVino fosse stato organizzato su Corso Vittorio Emanuele , in quanto dei tanti visitatori del week end ne hanno beneficiato anche loro, senza nessuna “indignazione locale” come ritiene il sig. Gianluca Festa;

13. Non si tratta di nessuna azione speculatrice, ma di un evento organizzato per la promozione delle realtà vinicole, di prodotti tipici avellinesi e irpini.

14. Inoltre, il sig. Gianluca Festa parla di azione abusiva, ma di abusivo nell’evento non c’era proprio niente, in quanto sono state chieste tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’evento attraverso i canali telematici del Comune di Avellino e sono stati pagati tutti i tributi dovuti.

15. Si ricorda al sig. Gianluca Festa che la nostra Associazione organizza ad Avellino eventi dal 2020, che sono stati organizzati anche quando era Sindaco il sig. Gianluca Festa, nel medesimo luogo e con le stesse modalità e procedure telematiche ed autorizzative sia per il patrocinio, sia per l’occupazione suolo e non abbiamo mai ricevuto autorizzazioni , ma abbiamo sempre fatto tutte le pratiche e le procedure telematiche previste dal Comune di Avellino. Forse al sig. Gianluca Festa sfuggono questi particolari e soprattutto le delibere di giunta , anche quelle le avrà dimenticate, come pure il fatto che Assoservizi non ci ha mai rilasciato autorizzazioni scritte per l’ occupazione suolo, in quanto, come già ampiamente detto e descritto, i metri quadrati occupati vanno inseriti nel portale telematico del Comune di Avellino come pratiche di occupazione suolo e scia sanitaria.

16. Infine, si avvisa che se il sig. Gianluca Festa continuerà con queste sue “illegittime accuse” saremo costretti a rivolgerci all’autorità giudiziaria.