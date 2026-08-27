Guida pericolosa nel Rione Valle: nuove misure disposte in Prefettura dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

AVELLINO- Si è riunito stamattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Avellino Franca Fico, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine e dei rappresentanti del Comune di Avellino, per esaminare le segnalazioni pervenute nei giorni scorsi in relazione a corse notturne in moto e comportamenti di guida pericolosi nel Rione Valle, che nelle ore serali e notturne stanno creando preoccupazione tra i residenti e richiedono un rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo. Nel corso della riunione, dopo aver esaminato gli esiti dei controlli di Polizia disposti negli ultimi giorni in quella zona dal Questore e dal Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri d’intesa con il Prefetto, sono state condivise alcune misure coordinate, finalizzate a migliorare la sicurezza della circolazione e a contrastare comportamenti che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica e mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada. In particolare, il Comune di Avellino – nel rispetto di una programmazione già da tempo avviata – provvederà entro fine anno alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, finanziati con le risorse previste dall’art. 208 del Codice della Strada, nei punti individuati come maggiormente sensibili, come Via Manfra e Via Circumvallazione, previ specifici sopralluoghi tecnici che si terranno già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di implementare la sicurezza degli abitanti di quelle zone e favorire la moderazione della velocità dei veicoli che percorrono quelle strade. È stata inoltre prevista una ulteriore intensificazione dei servizi di controllo nelle fasce orarie e nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno, con il coinvolgimento sia delle Forze dell’ordine che della Polizia Locale di Avellino, al fine di prevenire e contrastare eventuali condotte di guida pericolose e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.Le attività di controllo saranno accompagnate da un costante monitoraggio della situazione, per valutare l’efficacia delle misure adottate e l’eventuale necessità di ulteriori interventi.