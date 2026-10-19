Gubitosa (M5S) : “Dolore per scomparsa Villani, cordoglio per vero uomo di Stato”

Roma – “Sono profondamente sgomento e addolorato per la tragica scomparsa dell’agente della Digos Antonio Villani, coinvolto in un crudele incidente mentre era in servizio a Cesena a tutela e scorta dei tifosi dell’Avellino in occasione della trasferta per la partita giocata ieri. Negli anni, ho avuto la possibilità di conoscere Villani e di vederlo al lavoro e questo mi ha dato modo di apprezzarne l’estrema professionalità, il senso delle istituzioni e del dovere, la sobrietà e la serietà personale di un vero uomo di Stato. Desidero esprimere il mio più sentito cordoglio alla sua famiglia e ai suoi cari, ai quali mi stringo in un forte abbraccio, e a tutti gli agenti della Polizia di Stato di Avellino”. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, deputato irpino e vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle.