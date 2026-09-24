Grottolella, unica tappa irpina per la segretaria nazionale dei Giovani Democratici Virginia Libero

Domani mattina, alle ore 10:00, Grottolella sarà l’unico comune irpino a ospitare Virginia Libero, segretaria nazionale dei Giovani Democratici (GD), nel suo tour che la sta portando in tutte le province della Campania. Ad accoglierla sarà Adriana Guerriero, segretaria locale del PD/GD. L’agenda della mattinata prevede un primo momento di confronto e accoglienza presso il circolo, per poi spostarsi concretamente sul territorio. Il percorso toccherà infatti associazioni e aziende locali, in un’ottica di piena immersione nella realtà produttiva e sociale del paese.

A spiegare il senso di questa visita è la stessa Adriana Guerriero, che sottolinea la natura profondamente radicata dell’iniziativa: “L’appuntamento è al circolo del PD/GD e poi andiamo in giro sul territorio. Incontriamo associazioni e aziende, perché la campagna ascolto che sta facendo in giro per l’Italia e da oggi in Campania è incentrata proprio su questo”. La “campagna ascolto” promossa dai Giovani Democratici nasce infatti con un obiettivo politico e sociale ben preciso: “Rimettere al centro del dibattito politico i problemi concreti della cittadinanza e l’ascolto delle persone, promuovendo al contempo l’unità della coalizione progressista”.