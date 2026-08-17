Grottolella, torna la VII edizione di Viaggiando sotto le stelle

Torna Viaggiando sotto le stelle, la rassegna culturale itinerante che, giunta alla VII edizione, ogni anno trasforma il centro storico di Grottolella in un luogo di incontro, scoperta e partecipazione.

Sabato 22 e domenica 23 agosto, il borgo sarà protagonista di un nuovo viaggio culturale, quest’anno dedicato a Pinocchio, in occasione dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi.

Ma quello proposto da Viaggiando sotto le stelle non sarà un semplice omaggio alla celebre fiaba. Pinocchio non verrà raccontato in modo canonico: verrà attraversato. La sua storia, i suoi personaggi e il suo immaginario diventeranno il punto di partenza per una riflessione più ampia sull’essere umano, sul viaggio, sulla crescita, sulla libertà, sulle scelte e sulla ricerca della propria identità.

Ogni anno la rassegna cambia tema e affronta questioni culturali, sociali e di attualità attraverso il linguaggio dell’arte e dello spettacolo. Per questa settima edizione, la figura di Pinocchio diventa così una chiave per parlare dell’uomo e del suo continuo viaggio alla ricerca di sé.

SABATO 22 AGOSTO – LA TAVOLA DEL VIAGGIATORE

La grande novità di questa edizione sarà sabato 22 agosto con “La Tavola del Viaggiatore”, una cena spettacolo pensata per unire convivialità, cultura e intrattenimento.

A rendere speciale la serata sarà la partecipazione di Gino Da Vinci, protagonista di un appuntamento che porterà il pubblico dentro un’esperienza capace di intrecciare il piacere della tavola con quello della grande musica.

“La Tavola del Viaggiatore” inaugurerà idealmente il percorso della rassegna, preparando il pubblico al viaggio che proseguirà il giorno successivo tra i vicoli del centro storico.

DOMENICA 23 AGOSTO – “PINOCCHIO: I SENTIERI DELL’UMANO”

Domenica 23 agosto, a partire dalle ore 19.00, sarà invece la volta della rassegna itinerante “Viaggiando sotto le stelle – Pinocchio: i sentieri dell’umano”.

Il centro storico di Grottolella si trasformerà in una vera e propria fiaba da attraversare. Non ci sarà un unico palcoscenico e non ci sarà un racconto lineare: sarà il pubblico a mettersi in cammino, passando da una tappa all’altra e incontrando lungo il percorso personaggi, storie, spettacoli e suggestioni legate all’universo di Pinocchio.

Il programma proporrà performance e installazioni interattive, mostre d’arte, il teatro dei Burattini del maestro G. Ferraiolo, gli artisti di Circus Show, giochi antichi e momenti di divertimento per bambini e adulti, musica nei vicoli, il concerto de I Cattivi Maestri (insieme al maestro Gianni Roppo) sul palco di piazza A. Maglio e tanti stand enogastronomici che accompagneranno il viaggio.

Sulla piazzetta nei pressi del Castello Macedonio, l’appuntamento imperdibile con le stelle dell’Osservatorio Astronomico di AstroCampania.

I personaggi della fiaba prenderanno vita nei vicoli e nelle piazze del borgo, entrando in dialogo con il pubblico e con gli spazi del centro storico. L’obiettivo è costruire un’esperienza nella quale lo spettatore non sia soltanto spettatore, ma viaggiatore e protagonista del proprio percorso.

Attraverso l’immaginario di Pinocchio, la rassegna inviterà così a confrontarsi con domande universali: cosa significa crescere? Cosa significa essere liberi? Quanto è difficile scegliere la propria strada? E soprattutto, cosa significa diventare pienamente umani?

“Pinocchio: i sentieri dell’umano” nasce proprio da qui: dal desiderio di utilizzare una storia conosciuta da tutti per aprire nuove strade di interpretazione e di incontro.

Per due serate, dunque, Grottolella diventerà un luogo da vivere e da attraversare, dove il confine tra pubblico e spettacolo, tra realtà e immaginazione, si farà sempre più sottile.

Nel corso delle due serate sarà possibile timbrare il PASSAPORTO IRPINO.

Viaggiando sotto le stelle è organizzata e promossa dall’Amministrazione Comunale di Grottolella, Assessorato alla Cultura, con il patrocinio della Provincia di Avellino, in collaborazione con la Pro Loco Crypta Castagnaria.