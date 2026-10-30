Grottolella, “Prevenzione Insieme”: a un anno dallo sciame sismico la Protezione Civile insegna a tutelare anche gli animali domestici

Un anno fa, Grottolella si trovava al centro dell’attenzione cronachistica per uno sciame sismico che aveva scosso la comunità e riacceso i ricordi del grande terremoto del 1980. Oggi, 30 ottobre 2026, il paese ha scelto di rispondere a quel ricordo con la consapevolezza e la preparazione, ospitando in Piazza Municipio l’iniziativa “Prevenzione Insieme – Buone pratiche di Protezione Civile”. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Spiniello in collaborazione con il Settore Protezione Civile di ANPAS Campania, ha avuto un duplice obiettivo: formare i cittadini alla gestione delle emergenze e, aspetto particolarmente innovativo e sentito, fornire linee guida precise per la tutela degli animali domestici in situazioni di crisi.

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Spesso trascurati nella pianificazione delle emergenze, gli animali da affezione sono invece parte integrante del nucleo familiare. Grazie all’impulso della dottoressa Carmelina D’Acierno, medico veterinario grottolellese e componente di ANPAS, la mattinata ha dedicato ampio spazio alle “Buone prassi e corretta gestione degli animali domestici in emergenza e non”. I veterinari di ANPAS, insieme a CRIUV e CeRVEnE, hanno illustrato ai presenti come comportarsi per mettere in sicurezza i propri amici a quattro zampe, evitando il panico e garantendo il loro benessere anche in caso di evacuazione o calamità.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di Grottolella, accompagnati dal sindaco Antonio Spiniello, dal Vicesindaco Marco Grossi, dall’assessora comunale alla Pubblica Istruzione Marianna Morante, dal consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Marco Tropeano, dai docenti e dal Dirigente scolastico, prof. Alessandro Zampella. Coinvolgere le nuove generazioni significa costruire una cultura della resilienza che duri nel tempo. I ragazzi hanno partecipato ad attività divulgative e dimostrative, imparando a conoscere i rischi e i comportamenti corretti da adottare, supportati anche dalla lettura del Piano Comunale di Protezione Civile.

L’impegno del Comune di Grottolella per la sicurezza e la sostenibilità non si ferma alla giornata odierna. Presso il Municipio è stata inaugurata la mostra “Agenda 2030 e Prevenzione Sostenibile”, curata da CeRVEnE, che resterà aperta al pubblico fino al 23 novembre. “La prevenzione è responsabilità condivisa”, è il messaggio lanciato dall’Amministrazione e dalle associazioni coinvolte. Conoscerla e applicarla, proteggendo se stessi, la comunità e gli animali che vivono con noi, è il primo passo per affrontare il futuro con maggiore serenità.