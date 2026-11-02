Grottolella piange la scomparsa del maestro Giovanni Spiniello

L’Amministrazione comunale di Grottolella esprime profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giovanni Spiniello, artista di straordinario talento, uomo di cultura e figlio illustre della nostra comunità.

Con lui se ne va una personalità di grande spessore artistico e umano, che ha saputo portare il nome di Grottolella ben oltre i confini della nostra terra, distinguendosi nel panorama artistico nazionale per originalità, sensibilità e continua ricerca espressiva.

Scultore, pittore, incisore, illustratore e ceramista, Giovanni Spiniello ha attraversato decenni di storia dell’arte con un linguaggio personale e innovativo. Dalla partecipazione alla Biennale di Venezia alla Quadriennale di Roma, dalla sperimentazione della fossilizzazione oggettuale alla sua intensa ricerca sul rapporto tra uomo, natura, memoria e tradizioni popolari, ha costruito un percorso artistico di assoluto valore.

Ma Giovanni è stato soprattutto un uomo profondamente legato alle proprie radici. Grottolella non è stata soltanto la sua terra d’origine: è stata parte viva della sua identità, della sua ispirazione e della sua visione del mondo.

«Oggi Grottolella perde un suo figlio illustre – afferma il Sindaco Antonio Spiniello -, un artista che ha dato lustro al nostro paese e che ha saputo trasformare le proprie radici in un linguaggio universale. Giovanni Spiniello ha rappresentato un motivo di orgoglio per tutti noi. La sua arte, le sue opere e il suo straordinario percorso resteranno nella memoria collettiva della nostra comunità. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, rivolgo alla famiglia le più sentite condoglianze. Ci stringiamo con affetto ai suoi cari in questo momento di grande dolore».

«La scomparsa del maestro Giovanni Spiniello lascia un vuoto profondo nella vita culturale di Grottolella e dell’intera Irpinia. – dichiara l’Assessore alla Cultura, Marianna Morante – Non perdiamo soltanto un artista di grande valore, ma un uomo che ha saputo fare della cultura una missione, dell’arte uno strumento di dialogo con il mondo e delle proprie origini una ricchezza da custodire e tramandare. Il Maestro Spiniello ha raccontato la nostra terra attraverso i colori, le forme, le suggestioni della memoria contadina e la sua inesauribile creatività. Ha saputo dare dignità artistica alle nostre radici, trasformando storie, tradizioni e identità in opere capaci di parlare a tutti. Come Amministrazione comunale sentiamo il dovere morale e culturale di custodire e valorizzare la sua eredità artistica. Il Museo a cielo aperto, le sue opere e il segno che ha lasciato nel nostro paese rappresentano un patrimonio che dovrà continuare a vivere ed essere trasmesso alle nuove generazioni. Grottolella non dimenticherà il suo maestro».

Tutta l’Amministrazione comunale si stringe con sincera partecipazione ai figli, Nino e Mariangela, alla famiglia, agli amici e a quanti hanno condiviso con Giovanni Spiniello un tratto del suo straordinario cammino umano e artistico.

Le sue opere continueranno a parlare di lui. E Grottolella continuerà a riconoscersi nella sua arte.