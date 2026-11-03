Grottolella, l’ultimo saluto al maestro Giovanni Spiniello: «La tua arte continuerà a parlare»

Un mazzo di fiori tra le braccia di una delle sue opere più significative, «Le inutili guerre», dedicata ai caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale. È così che Grottolella ha accolto il feretro del maestro Giovanni Spiniello, scomparso a 82 anni per una complicanza polmonare, dopo una vita interamente dedicata all’arte, all’insegnamento e alla sua terra.

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Il paese natale si è stretto attorno alla famiglia e alla memoria dell’artista, rendendogli omaggio nella Chiesa Madre, dove è stato celebrato il rito funebre dal vescovo di Ariano Irpino, monsignor Sergio Melillo. Una cerimonia partecipata, alla presenza di numerose autorità istituzionali, a partire dal sindaco di Grottolella Antonio Spiniello e dalla vicesindaca di Avellino Anna D’Alìasi.

Davanti alla Chiesa Madre ad accogliere il feretro una delle sue creazioni, «Le inutili guerre»: un’opera che racchiude il suo messaggio contro ogni conflitto e che, in una giornata così carica di emozione, è diventata il simbolo di un abbraccio collettivo al maestro.

Giovanni Spiniello lascia un patrimonio artistico che va ben oltre i confini di Grottolella. Il suo legame con l’Irpinia ha lasciato tracce riconoscibili in diversi comuni, attraverso sculture, installazioni e interventi capaci di dialogare con i luoghi e le comunità. A Cairano il suo percorso artistico si è intrecciato con l’esperienza culturale del paese e con Irpinia 7X. Nel 2019 aveva donato alla comunità l’opera «I guardiani di Felicita Letizia», inaugurata negli spazi del Teatro Odeon. Ad Avellino resta, tra le altre, «Heysel ’85, per non dimenticare», la scultura inaugurata allo stadio Partenio nel 1986 e dedicata alle vittime della tragedia dell’Heysel. Nel cuore del centro storico del capoluogo, proprio di fronte al Duomo, c’era anche la sua bottega: uno spazio sempre aperto, attraversato da amici, curiosi e appassionati. Un luogo che raccontava perfettamente la sua idea di arte, intesa non come qualcosa di distante o riservato a pochi, ma come una pratica viva, quotidiana, capace di incontrare le persone e parlare a tutti. La sua bottega era diventata parte integrante del paesaggio umano e culturale di Avellino.

Ma è soprattutto Grottolella a custodire una parte importante della sua eredità. Nel centro storico del paese natale sono disseminate numerose sue opere, tanto da trasformare il cuore antico del borgo in un vero e proprio museo a cielo aperto. Qui il maestro aveva realizzato «Il percorso dell’amore», un itinerario in plastoggettografia che testimonia il suo profondo legame con la comunità e con le proprie radici. «Ci prenderemo cura delle sue opere», ha assicurato il sindaco Antonio Spiniello. Parole di affetto anche dall’assessora alla Cultura Marianna Morante, che ha voluto salutarlo con un messaggio carico di emozione: «La tua voce si è spenta, la tua arte continuerà a parlare».

All’uscita dalla Chiesa Madre, un lungo e commosso applauso ha accompagnato il feretro. L’ultimo saluto a un artista che ha saputo trasformare la propria terra in una tela, lasciando a Grottolella e all’Irpinia un’eredità destinata a durare nel tempo.