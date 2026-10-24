Grottolella, il vicesindaco Grossi: “recuperare moderazione di De Gasperi in questo momento difficile”

“Per De Gasperi la moderazione coincideva con la difesa dei valori repubblicani e democratici, a partire dalla libertà, respingendo ogni forma estrema di radicalismo ideologico e proponendo proposte di politica concreta fondata sul pragmatismo. La moderazione come strumento per mediare tra le diverse classi sociali e anime culturali della nazione. Il metodo della moderazione e del dialogo come antidoto ai fenomeni di estremismo politico e rivoluzionario pacificando il paese evitando conflitti sociali nel paese. Solo la Costituzione per De Gasperi rappresentava la vera “Rivoluzione democratica” da realizzare per tenere unito il paese per rilanciarlo sul piano economico e sulla scena internazionale dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Venendo ai fatti della attualità e alla luce degli ultimi eventi in Italia, sciopero e proteste legittime degli autotrasportatori per il caro vita e caro carburanti e divisioni politiche su legge elettorale e possibili riforme istituzionali, occorre ripensare, rileggere e attuare in parte il metodo della moderazione, della mediazione e del dialogo degasperiano con gli occhi della modernità per uscire dalla grave difficoltà che vive il paese, evitando scorciatoie come i provvedimenti legislativi emanati sull’onda della emotività e delle proteste. Mai come questo momento, l’Italia vive un momento di crisi e di incertezze su tutti i punti di vista, da quello economico, occupazionale , istituzionale e valoriale.

Ecco perché’ è indispensabile tornare agli insegnamenti, alle metodologie e alla cultura politica dei padri fondatori della nostra democrazia repubblicana e Alcide De Gasperi è stato uno di quei padri che ha costruito “la casa comune””. Così il dott. Marco Grossi, vicesindaco del Comune di Grottolella.